Skitourengeher verirrten sich im Sensengebirge - gerettet

KIRCHDORF/KREMS. Zwei Frauen verirrten sich bei einer Skitour auf den Mayrwipfl.

Bild: polizei

Eine 49-Jährige und eine 44-Jährige, beide aus Kronstorf, machten am Samstag eine Skitour auf den Mayrwipfl im Sensengebirge.

Am Nachmittag erreichten sie den Gipfel. Als sie wieder ins Tal fahren wollten, verloren sie die Orientierung und verirrten sich in unwegsames, steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände. Um 17 Uhr setzten sie in der hereinbrechenden Dunkelheit einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber "Libelle" startete zu einem Suchflug. Wegen der Dunkelheit musste die Suche jedoch abgebrochen werden.

Einsatzkräfte der Bergrettung Windischgarsten fanden die beiden Frauen um 18.30 Uhr und brachten sie ins Tal. Sie blieben unverletzt.

