Skifahrerin verirrte sich am Dachstein: "Die Suche war wie ein Lotteriespiel"

SCHLADMING. Sie wurde dort gefunden, wo sich vor 32 Jahren das "Wunder vom Dachstein" ereignet hat.

Der "C14" holte Anna D. vom Berg. Sie befand sich an der Stelle, an der vor 32 Jahren Ken Cichowicz gerettet wurde. Bild: OÖN

Fast genau an der Stelle in 2700 Metern Höhe auf dem Dachsteingletscher, an der sich im November 1985 das "Wunder vom Dachstein" ereignet hat, ist am Samstag erneut eine Art "Wunder" geschehen. Vor 32 Jahren war dort der US-Alpinist Ken Cichowicz nach 20 Tagen zwischen Leben und Tod schwer verletzt bei einem Suchflug entdeckt und gerettet worden. Diesmal war es die 17-jährige rumänische Ski-Urlauberin Anna D., die sich bei der Abfahrt vom Gipfelbereich im freien Skiraum dorthin "verirrt" hatte. In der Dämmerung konnte sie gerettet werden. "Gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit", sagt Walter Stocker von der Polizei Schladming.

Gefährlicher Suchflug im Nebel

Gemeinsam mit ihrer Mutter wollte die 17-Jährige einen unbeschwerten Urlaubstag auf dem Hallstätter Gletscher verbringen. Gegen 15 Uhr trennten sich die beiden: Die Mutter fuhr mit der Gondel wieder zu Tal, während ihre Tochter noch die Zeit bis zur letzten Abfahrt nutzen wollte. Doch gegen 16 Uhr zog dichter Nebel auf. "Die junge Frau ist dadurch von der Piste abgekommen, sie folgte den Spuren der Skitourengeher und geriet in unwegsames Gelände", sagte Stocker im OÖN-Gespräch. Anna D. konnte nicht mehr weiter. Verzweifelt setzte sie einen Notruf ab, der den Alpinpolizisten erreichte.

"Sie hat auf Englisch versucht, mir die Stelle zu beschreiben", berichtet Stocker: "Sie konnte nur das schwache Licht von der Simonyhütte erkennen." Wegen des dichten Nebels konnte kein Rettungshubschrauber starten, "nur die Crew des Christophorus 14, die wegen des Nebels auf dem Stützpunkt Tauplitzalm einen Stopp einlegen musste, war in der Nähe." Sie machte sich sofort auf die Suche. "Es war wie ein Lotteriespiel", so Stocker. Schließlich sichtete die Besatzung die Schülerin und konnte sie an Bord holen.

"Ein paar Meter tiefer, und sie wäre in ein Funkloch geraten und hätte die Nacht im Freien verbringen müssen", sagt Stocker. So nahm alles ein gutes Ende, und die 17-Jährige kam wohlbehalten wieder in Schladming an.

