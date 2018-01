Silvesterknallerei ließ Belastung durch Feinstaub dramatisch ansteigen

LINZ/WIEN. Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten – Gesundheitsgefährdende Werte in Städten.

Bunte Lichterspektakel, minutenlange Explosionen und dramatische Knallereien: Ohne diese lautstarke Begleitmusik ist für viele der Jahreswechsel undenkbar. Daher wird bereits Tage vor Silvester mit der Knallerei begonnen, die alljährlich am 31. Dezember Punkt Mitternacht ihren absoluten Höhepunkt erreicht.

Diese gipfelt neben einer enormen Lärmbelastung aber auch in einem Spitzenwert an gefährlichem Feinstaub und Schwermetallen, wie Daten vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung zeigen.

Vielerorts wurde auch heuer wieder der Grenzwert der europäischen Luftqualitätsrichtlinie von 50 Mikrogramm je Kubikmeter im Tagesmittel um ein Vielfaches überschritten. Kurz nach Mitternacht schnellte etwa an der Messstelle Linz Neue Welt der Feinstaubwert auf 249 Mikrogramm je Kubikmeter hinauf. Spitzenwerte wurden aber beispielsweise auch in Steyr Münichholz (204 Mikrogramm) sowie in Wels an der Messstelle Linzer Straße gemessen (142 Mikrogramm). Wie die Aufzeichnungen zeigen, halten sich diese Werte bis etwa ein Uhr früh und fallen dann sukzessive wieder ab. Wie lange sich der Feinstaub in der Luft hält, ist zum einen von der Größe der Partikel abhängig. Je kleiner die Teile, desto leichter sind sie und halten sich entsprechend länger in der Luft.

Dazu sind auch die Witterungsbedingungen entscheidend. Ist es windstill und trocken, halten sich die Feinstaubpartikel hartnäckiger. "Das sind allesamt sehr hohe Werte", sagt Iris Buxbaum, Expertin für Luftreinhaltung am Umweltbundesamt im OÖNachrichten-Gespräch. Sie spricht gleichzeitig von einem Bild, das "typisch für Silvester" sei. In Graz etwa, wo heuer zu dem Böller-Verbot auch das große Feuerwerk aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde, ließ sich die Bevölkerung dennoch nicht das Schießen verbieten. Im Gegenteil: Im Stadtteil Graz-Süd etwa wurde um 24 Uhr ein dramatischer Feinstaub-Spitzenwert von 350 Mikrogramm je Kubikmeter gemessen.

Neben der enormen Belastung durch Feinstaub enthalten Feuerwerkskörper neben Schwefeldioxid auch Schwermetalle wie etwa Arsen, Blei oder Selen. Diese Mischung kann für den Menschen gesundheitsgefährdend sein.

Probleme der Atemwege

"Vor allem einzelne Bevölkerungsgruppen sind zu diesen Spitzenzeiten einer enormen Belastung ausgesetzt", sagt Buxbaum. Neben älteren Menschen und Kindern sind auch Personen mit Atemwegserkrankungen (Asthma) besonders betroffen. Atemwegsprobleme sind häufig die Folge. "Diese kurzzeitige Belastung ist hausgemacht und wäre einfach zu vermeiden", sagt die Luft-Expertin.

Ganzjahres-Belastung

Die Feinstaub-Belastung ist ganzjährig Thema. Bei PM10-Feinstaub (Partikel mit Durchmesser von unter zehn Mikrometern) gilt ein Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel. Nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie sind im Jahr 35 Überschreitungen zulässig. In Oberösterreich wurde diese im Vorjahr in Linz (Römerberg) an 25 Tagen überschritten, in Enns an 18 Tagen. In der„Feinstaub-Hochburg“ Graz gar an 40 Tagen.

