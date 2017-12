Sie rutschen mit viel Arbeit in das neue Jahr

Viele Oberösterreicher haben in der Silvesternacht keine Zeit für Raketen, Sekt und Bleigießen. Sie verbringen den Jahreswechsel an ihrem Arbeitsplatz.

Bild: Weihbold

Mirjam Fux, Altenpflegerin im Haus der Senioren Linz

Die 38-Jährige beginnt das neue Jahr bei ihren Klienten

Ich bin seit 21 Jahren in der Altenpflege tätig. Da gehört es eben dazu, dass man hin und wieder in der Silvesternacht Dienst hat. Mir macht das nichts aus. Im Gegenteil. Ich bin gerne für die alten Menschen da, wenn sie sich vor den lauten Knallgeräuschen fürchten. Viele fühlen sich dadurch in die Kriegszeit zurückversetzt und müssen beruhigt werden. Andere bleiben bis Mitternacht wach. Dann feiern wir mit Lachsbrötchen und einem Fläschchen Sekt das neue Jahr. Ich freue mich drauf.

Thomas Angermayer, Schichtdienst voestalpine

Der Luftenberger sieht sich das Feuerwerk mit Kollegen an

Ich brauche die Silvesterfeierei nicht. Da kommt mir die Arbeit sehr gelegen. Wenn ich am Sonntag Nachtschicht habe, gehe ich mit meinen Kollegen zu Mitternacht hinaus und wir schauen uns gemeinsam das Feuerwerk rund um Linz an. Vor zwei Jahren haben wir mit Kindersekt angestoßen. Mit meiner Frau und meinen Kindern feiere ich schon am Nachmittag. Da zünden wir kleine Vulkane im Garten an. Meine Schicht dauert bis sechs Uhr, dann wird erstmal geschlafen. Am Abend geht’s weiter.

Walter Gojakovich, Taxifahrer in Linz

Walter Gojakovich ist am 31. Dezember ständig auf Achse

Die Nachtschicht von Silvester auf Neujahr ist für mich ein Dienst wie jeder andere, auch wenn in dieser Zeit mehr los ist als sonst. Wir Taxifahrer haben keine Stehzeiten und sind immer unterwegs. Ich habe auch zu Weihnachten gearbeitet. Mir macht das nichts aus, im Gegenteil, die Fahrgäste sind um die Feiertage herum immer besonders spendabel und geben viel Trinkgeld. Geht das Geschäft am 31. gut, profitiere ich auch davon. Auf das neue Jahr stoße ich dann am 1. Jänner an.

Mario Lehner, arbeitet bei den Linz Linien

Der Engerwitzdorfer lenkt seit 23 Jahren die Linzer „Öffis“

Seit 23 Jahren arbeite ich für die Linz AG Linien: Ich bin „Allrounder“, darf alle Fahrzeuge lenken – ich habe also jede Menge Erfahrung mit Silvesterdiensten. Negative Erlebnisse, wie ein im Fahrzeug gezündeter Böller, gehören genauso zu den Erlebnissen eines Öffifahrers wie positive Erfahrungen mit den Fahrgästen. Sie sind an den Feiertagen immer ein wenig toleranter. Manche finden nette Worte, und man bekommt schon mal ein kleines Geschenk überreicht.

Helga und Erwin Zeiselsberger, Hüttenwirte der Ennser Hütte in Großraming

35 Gäste verbringen den Jahreswechsel auf der Ennser Hütte

Für uns ist Silvester auf der Hütte anfangs anstrengend, später gemütlich und entschleunigend. Den ganzen Tag wuselt es, viele Stammgäste kommen, einige wollen noch ihre Altjahreswanderung durchziehen. Wenn es Abend wird, kümmern wir uns dann um unsere Nächtigungsgäste. Heuer haben wir einige Gruppen mit Kindern, die dem Trubel im Tal entkommen wollen. Das Feuerwerk schauen wir uns im Stillen von heroben an. Mitternacht gibt es Sekt und ein gutes Gulasch.

Herbert Ruhdorfer, Unfallchirurg und Allgemeinmediziner am UKH Linz

An Silvester gibt es für den 59-Jährigen viel zu tun

In der Notambulanz arbeiten an Silvester gemeinsam mit mir vier weitere Kollegen. Wenn um Punkt null Uhr auf das neue Jahr angestoßen wird, beginnt bei uns erst so richtig die Arbeit. Dann heißt es Wunden am Kopf, Schnitt- und Böllerverletzungen an den Händen und unterschiedliche Knochenbrüche zu behandeln. Ich bin seit 25 Jahren im Haus, dies ist nicht mein erstes Silvester, dass ich in der Arbeit verbringe. Mit der Familie angestoßen wird dann am Neujahrstag.

Dieter Jonas, Berufsfeuerwehr Linz

Dieter Jonas feiert bereits sein zehntes Silvester im Dienst

Silvester ist etwas Besonderes, weil es völlig vom normalen Arbeitsablauf abweicht. Für mich beginnt das neue Jahr bereits 15 Minuten vor Mitternacht. Dann wünschen wir uns alle einen guten Rutsch, weil später keine Zeit bleibt. Pünktlich um Mitternacht gehen die Alarme los, da sind wir dann stundenlang im Einsatz. Meist geht es bei den Einsätzen um Feuerwerkskörper, die irgendwo im Wohngebiet gezündet wurden. Schluss ist erst um fünf Uhr früh.

David Seibel, Neurologe am Krankenhaus Ried/Innkreis

Der 40-jährige Neurologe arbeitet traditionell zu Silvester

Ich arbeite traditionell zu Silvester. Das stört mich nicht, weil ich dafür Weihnachten zu Hause im Kreis meiner Familie verbringen kann. Ich merke auch, dass die Patienten rund um die Feiertage dankbarer sind: Gerade ältere, einsame Menschen freuen sich über die Zuwendung. Auf das Feuerwerk muss ich außerdem nicht verzichten: Um Mitternacht versammeln sich alle diensthabenden Ärzte, um das Spektakel anzuschauen. Diese 20 Minuten gönnen uns auch wir Mediziner.

