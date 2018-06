Sie hatte die beste „Schneid“

Karin Kronberger (24) aus St. Konrad ist die beste Sensenmäherin des Landes.

Die angehende Medizinerin hat die Heim-EM im Visier. Bild: Landjugend

Tief in der Hocke stehen, dabei ja keine kurzen Hackbewegungen machen, sondern den Mähschwung immer von rechts nach links in einem einzigen Zug ausführen – Karin Kronberger weiß genau, worauf es beim Sensenmähen ankommt. Die 24-jährige angehende Medizinerin aus St. Konrad hatte am Wochenende bei den Landesmeisterschaften der Landjugend in Scharnstein die beste „Schneid“. Das Mitglied der Landjugend Viechtwang feierte den Gesamtsieg bei den Damen, insgesamt waren samt Vorausscheidungen nicht weniger als 600 Teilnehmer angetreten. Kronberger qualifizierte sich damit für die Bundesmeisterschaften in drei Wochen in Tirol. Es ist der nächste Höhepunkt in dieser Disziplin für die junge Frau, die im Vorjahr bei der Europameisterschaft in der Schweiz mit dem Team Gold gewann und im Einzel Vierte wurde.

Dabei hat Kronberger erst vor drei Jahren quasi als „Ausgleichssport“ mit dem Sensenmähen begonnen – eine Verletzung hatte die zuvor erfolgreiche Leichtathletin aus der Laufbahn geworfen. Kronberger war über die kräfteraubenden Strecken zwischen 400 Meter Hürden und 1500 Meter Langstrecke ein hoffnungsvolles Talent, zahlreiche Medaillen auf nationaler Ebene hat die Sportlerin erobert.

Ausdauer und Ehrgeiz zeigt Kronberger – sie absolviert am Klinikum Wels derzeit ein Praktikum – auch beim Sensenmähen. Jeden zweiten Tag wird zur Sense gegriffen und geübt, dazu wird beim Bergsteigen und Radfahren Kraft getankt. Der Lohn: Bei den Landesmeisterschaften hatte sie die 35 Quadratmeter große Parzelle innerhalb von nur 55 Sekunden gemäht. „Das Tempo ist gut, an der Sauberkeit beim Mähen muss ich noch arbeiten“, sagt Kronberger mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich führt der Sieg nur über eine schnelle und vor allem auch saubere Arbeitsleistung, die von Wertungsrichtern benotet wird.

Das nächste große Ziel? „Bei den Staatsmeisterschaften ein Top-5-Platz.“ Damit wäre sie auch für die Heim-EM 2019 in Diersbach (Bezirk Schärding) qualifiziert.

