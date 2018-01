Sicherung ausgebrochen: Kletterer stürzte am Traunstein in den Tod

GMUNDEN. Ein Kletterer ist Mittwochnachmittag auf dem Traunstein 80 Meter tief in den Tod gestürzt. Dem Mann war eine Sicherung ausgebrochen.

Traunstein Bild: Weihbold

Es war ein tragischer Unfall, der einen Kletterer Mittwochnachmittag das Leben kostete. Der Mann war im Sanduhrenparadies unterwegs, wollte dort offenbar eine neue Route einbohren. Er seilte sich in die mit dem fünften Schwierigkeitsgrad bewertete Tour ab. Dort brach offenbar gegen 14 Uhr eine Sicherung aus dem Fels, der Kletterer stürzte mehr als 80 Meter in die Tiefe.

Die sogenannten Sanduhren sind Löcher im Fels, in denen man Schlingen befestigen kann. Diese Schlingen sind das ganze Jahr lang der Witterung ausgesetzt, die UV-Strahlung verkürzt die Lebensdauer zusätzlich. In diesem Fall dürfte allerdings der Fels gebrochen sein, die Schlinge war noch am Unfallort.

"Der Mann war ein Profi, hat das Gebiet mit Sicherheit gut gekannt", sagt Bernhard Ebner, Ortstellenleiter der Bergrettung Gmunden. Die Bergrettung war mit zwölf Mann am Einsatzort, konnte aber nichts mehr für den Kletterer tun. "Das neue Jahr fängt leider ganz schlimm an. Das war ein tragischer Zwischenfall", sagte Ebner.

