„Sich weiterzubilden, gehört zum Leben“

Helmut Außerwöger leitet ab Juli das Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels

Helmut Außerwöger Bild: (Nik Fleischmann)

Wenn es ums Weiterbilden geht, weiß Helmut Außerwöger, wovon er spricht. Er ist Absolvent einer Handelsschule, machte die Studienberechtigungsprüfung, studierte Philosophie und Theologie, ließ sich zum Ehe- und Familienberater sowie zum Psychotherapeuten ausbilden. „Sich weiterzubilden, sich zu entwickeln, gehört zum Leben“, sagt der 47-Jährige. „Das steckt im Menschen schon fast natürlich drin. Wir Menschen sind nicht statisch, wir sind ständig in Formung und Umgestaltung.“

Ab Juli wird sich Außerwöger hauptberuflich der Weiterbildung widmen: Bischof Manfred Scheuer berief ihn zum Chef des Bildungshauses Schloss Puchberg in Wels. Er löst damit Wilhelm Achleitner ab, der 24 Jahre lang das Haus leitete und mit Ende August in Pension gehen wird. Der Eferdinger übernimmt das größte kirchliche Bildungshaus Österreichs: 2016 kamen knapp 60.500 Teilnehmer zu rund 1900 Veranstaltungen. Das Bildungshaus, das der Diözese gehört, beschäftigt 41 Personen und verfügt über 17 Seminarräume. „Mich reizt die Vielfältigkeit des Hauses“, sagt Außerwöger. „Ich freue mich auf die Vielzahl an Menschen, die kommen werden.“ Außerwöger will auch in Zukunft die „Offenheit des Hauses“ erhalten: „Es wird weiter ein Ort für Austausch und Dialog bleiben, ein Raum, wo man sich eine Meinung bilden und sie sagen kann.“

Vielfältig war auch das bisherige Leben des gebürtigen Goldwörthers: Mit 20 Jahren trat er in das Stift Sankt Florian ein, kurz vor der Priesterweihe gab er das Klosterleben auf. Er wurde Religionslehrer und heiratete seine Frau Christa, mit der er heute sechs Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren hat. Später wurde er Pastoralassistent in Leonding und Stroheim, arbeitete im Kommunikationsbüro der Diözese und als Psychotherapeut. Als in seiner Heimatpfarre Eferding ein Pastoralassistent gesucht wurde, nahm er 2016 die Stelle an: „Ich war immer gerne in der Seelsorge tätig. Eine bunte vielfältige Arbeit, die mir sehr liegt.“

