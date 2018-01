Serieneinbrecher und brutaler Räuber in Linz vor Gericht

LINZ. Vor dem Linzer Landesgericht muss sich am Freitag ein 42-Jähriger verantworten, der am Bahnhof in Pregarten einen ÖBB-Mitarbeiter brutal ausgeraubt haben soll. Bei Einbrüchen in Supermärkte soll er 140.000 Euro erbeutet haben.

Dem 42-Jährigen drohen bis zu 15 Jahre Haft Bild: Harald Dostal (Harald Dostal)

Die Verhandlung wurde zur Einholung eines Gutachtens, das die Schwere der psychischen Dauerfolgen des Opfers klären soll, auf unbestimmte Zeit vertagt. Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der schwere Raub in Pregarten liegt schon fast zwölf Jahre zurück. Am 18. April 2006 soll der 42-Jährige einem ÖBB-Mitarbeiter aufgelauert haben, ehe er ihn geschlagen, gefesselt und geknebelt hat. Daraufhin stahl er 1215 Euro Bargeld aus der Fahrkartenkassa sowie einen Fahrzeugschlüssel.

Auch eine Einbruchserie wird dem Mann zur Last gelegt. Die Taten haben sich zwischen 2014 und 2017 in Supermarktfilialen und anderen Geschäften zugetragen. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren sollen Tresore teils noch in den Geschäften aufgeschnitten worden sein. Insgesamt soll der Dieb, teilweise mit anderen Mittätern, Wertgegenstände im Wert von 140.000 Euro erbeutet haben. Es sollte allerdings noch viel mehr sein: In den Tresoren, bei denen es beim Versuch geblieben war, sollen insgesamt 160.000 Euro Bargeld gewesen sein.

Vor dem Prozess zeigte sich der Angeklagte großteils geständig. Bei den Taten hatte er DNA- und Schuhabdruckspuren hinterlassen. Außerdem liegen Videoaufzeichnungen vor.

Die Beute soll er großteils nach Georgien geschafft haben, wo er sich um 100.000 Euro eine Eigentumswohnung in Tblisi gekauft haben soll.

1 Kommentar Steuerzahler2000 (2235) 19.01.2018 12:31 Uhr "Die Beute soll er großteils nach Georgien geschafft haben..."



Na, wenigsten im letzten Satz erfährt man die Herkunft ...



Ansonsten kann man es erahnen, wenn von "Jährigen" gesprochen wird !



Gleichgeschalteter Journalismus um "die Bürger nicht unnötig aufzuregen" ? Antwort schreiben

