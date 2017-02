Serieneinbrecher geschnappt - Million Euro Schaden

LINZ. Vier Polen stehen in Verdacht, bei Speditionen und anderen Firmen in großem Stil Container aufgebrochen zu haben und Elektroartikel und Airbags gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf mehr als eine Million Euro.

Justizanstalt Linz Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Oberösterreich im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Speditionen und Firmen in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich konzentrierten sich schließlich auf Täter aus Polen. Vereinzelt wurden bei diesen Straftaten bis zu 1000 Paketsendungen aufgeschnitten und der Inhalt, sofern verwertbar, gestohlen.

Am 12. April 2016 waren in Perchtoldsdorf drei Polen im Alter von 34, 32 und 24 Jahren bei einem Wohnhauseinbruchsdiebstahl auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Die Festgenommenen konnten aufgrund der bereits vorliegenden Erkenntnisse mit den Containereinbrüchen in Zusammenhang gebracht werden. Den dreien und einem weiteren 37-jährigen polnischen Staatsbürger konnten weitere Straftaten nachgewiesen werden.

Mehr als eine Million Euro Schaden

Den mutmaßlichen Tätern werden zwischen Mai 2015 und April 2016 insgesamt 28 Einbruchsdiebstähle in Firmen, Lkw-Container, Wohnhäuser, Werkstätten und auch ein Bankomateinbruchsdiebstahl mit einem Gesamtschadensbetrag von mehr als einer Million Euro zugerechnet.

Unter diesen angezeigten Einbruchsdiebstählen befinden sich besonders schadensträchtige Straftaten. So wurden auf großen Pkw-Abstellflächen serienweise Airbag-Diebstähle, teilweise mit den Lenkrädern, verübt. Bei einer Firma in Salzburg erbeuteten sie im August 2015 Airbags im Wert von mehreren hunderttausend Euro, bei einer Firma in Oberösterreich zwei Monate vorher ebenfalls Airbags im Wert von mehreren hunderttausend Euro. 25 Airbags aus Oberösterreich konnten in Deutschland auf dem Postweg sichergestellt werden, als sie von Polen nach China gesendet werden sollten. Dadurch ist auch nachvollziehbar, dass die erbeuteten Waren auch auf professionelle Art und Weise verwertet wurden.

Spekakulärer Bankomat-Diebstahl

Wie flexibel und vielfältig die Tätergruppe agierte, zeigte auch die Klärung eines spektakulären Einbruchsdiebstahles in Himberg (Niederösterreich). Am 25. März 2016 versuchten insgesamt drei Täter aus dieser Gruppe mit einem zuvor in Vösendorf gestohlenen Transporter einen im Foyer eines Lebensmittelgeschäftes aufgestellten Bankomaten zu stehlen. Sie befestigten ihn mit einer Eisenkette am Fahrzeug und wollten ihn so aus der Verankerung reißen. Durch die Alarmauslösung und eine rasch am Tatort eingetroffene Polizeistreife mussten alles zurücklassen. Sie flüchteten, aber vorhandene Spuren konnten auch diese Straftat der polnischen Tätergruppe zugeordnen.

Schon im Jänner 2013 hatten die Täter in Niedersachsen (Deutschland) aus Lkw-Containern Elektroartikel gestohlen. Diese Tatsache zeigt, wie lange Mitglieder dieser Tätergruppe bereits aktiv waren.

Drei Beschuldigte befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz. Die Beschuldigten sind teilgeständig. Hinsichtlich des vierten Beschuldigten sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema