Seniorenpaar von Dieb hereingelegt

KREMSMÜNSTER. Er gab sich als Gemeindemitarbeiter aus.

Vorsicht, wenn’s an der Eingangstür läutet. Bild: Colourbox

Auf Trickbetrüger ist Dienstagvormittag ein Pensionistenpaar in Kremsmünster hereingefallen. Ein Unbekannter hatte sich durch die unversperrte Haustür Zutritt verschafft. Plötzlich stand er den verdutzten Senioren gegenüber, vor denen er sich in heimischem Dialekt als Gemeindemitarbeiter ausgab, der die Bautechnik überprüfen müsse.

Dann ließ er sich von der 81-jährigen Hausbesitzerin und ihrem 85-jährigen Lebensgefährten durch das Erdgeschoß führen. In einem unbeobachteten Moment nahm er die im Wohnzimmer abgelegte Geldbörse mit 1500 Euro Bargeld an sich, dazu Führerschein und Bankomatkarte, und machte sich davon. Jetzt fahndet die Polizei nach dem 1,75 Meter großen, dunkel gekleideten Mann und zwei gleichaltrigen Komplizen.

Diese dürften tags zuvor in einem grauen Transporter in der Nähe geparkt und das Haus ausgespäht haben. Schließlich läuteten sie. Als die 81-Jährige öffnete, gaben sie sich als fahrende Händler aus und überredeten sie zum Kauf einer wertlosen Wolldecke, für die sie ihnen 300 Euro gab. So spionierten sie den Ablageort der Geldbörse aus und instruierten den Mittäter.

Ähnlicher Fall in Puchenau

Gut ausgegangen ist am Dienstag ein ähnlicher Fall, berichtet Adolf Wöss, Leiter der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes. In Puchenau hatte sich ein Unbekannter gegenüber einer älteren Dame als Mitarbeiter des Finanzamts ausgegeben, doch ihr zufällig anwesender Schwager verwehrte ihm den Zutritt und drohte mit der Polizei, worauf er die Flucht ergriff.

Wie man sich schützen kann? "Nicht gleich die Tür öffnen, sich stets einen Ausweis zeigen lassen, im Zweifel bei den von den Tätern vorgetäuschten Behörden nachfragen", rät Wöss.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema