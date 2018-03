Senior will mit dem Rad die USA erobern

Josef Bichl geht mit drei Kollegen beim „Race Across America“ auf Rekordjagd.

„Wir wollen beweisen, dass man im Alter sportlich noch etwas Außergewöhnliches leisten kann.“ Josef Bichl, Pensionist und Radsportler aus Leidenschaft Bild: privat

Am Sonntag wird in Leonding die Rad-Bundesliga mit dem traditionellen Eröffnungsrennen (ab 11.30 Uhr) gestartet. Und am Streckenrand wird mit ziemlicher Sicherheit auch Josef Bichl stehen.

„Wenn, dann aber nur selbst mit dem Rad, weil ich das vorgesagte Schönwetter zum Trainieren nutzen muss“, sagt der rüstige 71-Jährige. Die lange Anfahrt aus Englfing bei Ottnang ist für Bichl kein großes Thema. Im Juni will er mit drei Mitstreitern ein ganz anderes Projekt stemmen.

Beim legendären „Race Across America“ (RAAM), das ab 16. Juni über mehr als 5000 Kilometer erneut quer durch die USA führt, will das Vierer-Team den bestehenden Rekord von sechs Tagen und 13 Stunden in der Altersklasse über 70 Jahre unterbieten. Dafür ist ein Schnitt von 30 Kilometern in der Stunde vonnöten. Über mehrere Tage wohlgemerkt. Kein Pappenstiel, weiß auch Bichl. „Es ist ein Abenteuer mit einem Ausgang, den man nicht vorhersagen kann.“

Die „Crataegutt Seniors powered bei Energie AG“, wie sich die vier Rad-Senioren um Bichl, Herbert Lackner (76), Gottfried Hinterholzer (66) und den Deutschen Lothar Färber (69) nennen, haben keine Spazierfahrt vor sich. „Wir wollen beweisen, dass man im Alter sportlich noch etwas Außergewöhnliches leisten kann“, sagt Bichl.

Sport hat beim rüstigen Hausruckviertler schon das ganze Leben einen großen Stellenwert. War er als Jugendlicher Nordischer Kombinierer, spielte er später Fußball. „Vor 30 Jahren habe ich dann beim Laufen Knieprobleme bekommen und bin aufs Rad umgestiegen.“ Erfolge stellten sich schnell ein. So ist der 71-Jährige mehrfacher österreichischer Meister in seiner Altersklasse, fuhr viele Rennen im In- und Ausland.

Das jetzige Vorhaben ist aber die größte Herausforderung seiner Karriere. 18 Leute, darunter auch Enkel Lukas Bichl, unterstützen das Quartett in den USA. Um davon auch in der Heimat später was erzählen zu können, wird sogar ein Dokumentarfilm sowie ein Buch vom Projekt angefertigt werden.

