Sekundenschlaf löste schweren Unfall mit fünf Verletzten aus

MICHELDORF. Vermutlich weil er kurz eingeschlafen war, geriet in der Nacht auf Freitag ein Lenker in Micheldorf auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Auto einer vierköpfigen Familie. Alle Beteiligten wurden verletzt.

vowe Bild:

Der Unfall passierte auf der B138 in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf). Gegen 0.25 Uhr geriet ein 44-jähriger Kroate in der Ortschaft Kienberg vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn. Sein Wagen prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Darin saß eine slowenische Familie: der 43-jährige Vater als Lenker, seine 42-jährige Ehefrau und ihre beiden Kinder, 17 und 6 Jahre alt. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt. Sie wurden von der Rettung in das Landeskrankenhaus Kirchdorf/Krems gebracht.

