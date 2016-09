Sekundenschlaf - Familie bei Verkehrsunfall verletzt

ALLHAMING/THALHEIM. Ein 33-Jähriger kam in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Pkw auf der Westautobahn von der Fahrbahn ab, da er offenbar kurz eingenickt war. In Thalheim bei Wels ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Bild: Matthias Lauber

Der Unfall ereignete sich auf der Westautobahn zwischen Knoten Haid und der Autobahnabfahrt Allhaming in Fahrtrichtung Salzburg. Um 2:25 Uhr nichte der Fahrer des Pkw kurz ein, geriet über den Grünstreifen, prallte gegen eine Leitschiene, überschlug sich und kam nach rund 100 Metern auf dem Dach zu liegen. Dabei wurden der aus Ungarn stammende Lenker und seine am Beifahrersitz mitfahrende 41-jährige Gattin schwer, die beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder (17 und 11 Jahre) leicht verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt in den Med Campus III eingeliefert. Die FF Nettingsdorf und FF Pucking führten mit der Asfinag die Aufräumarbeiten durch. Der rechte Fahrstreifen war bis vier Uhr Früh gesperrt.

Vier Verletzte in Thalheim bei Wels

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit ebenfalls vier Verletzten ereignete sich in Thalheim bei Wels.

Fotos: fotokerschi.at

Drei Pkw fuhren Mittwochabend gegen 20 Uhr Uhr auf der B 138 in einer Kolonne in Richtung Sattledt. Zur gleichen Zeit lenkte ein 25-Jähriger aus Lambach einen VW Golf in entgegengesetzte Richtung. Hinter ihm war ein 52-Jähriger aus Weiz mit einem Klein-Lkw unterwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er 25-Jährige auf die Gegenfahrbahn gelangt und mit den drei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert sein. Durch die Ausweichmanöver eines Fahrzeuglenkers kam es zu einer weiteren Kollision mit dem Klein-Lkw. Beim Unfall wurden der 25-Jährige, der Lenker des Klein-Lkw sowie die 25-jährige Lenkerin des zweiten entgegenkommenden Pkw und deren 26-jährige Beifahrerin aus Sattledt verletzt.

Die B 138 war bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. 25 Mann der FF Thalbach und 16 Mann der FF Sattledt führten die Aufräumarbeiten durch. Der 25-Jährige besitzt derzeit keine gültige Lenkberechtigung, da sie ihm von der Behörde entzogen worden ist.

