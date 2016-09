Seine Leidenschaft ist das Brauchtum

Thomas Scharinger aus Alberndorf leitet die beste Volkstanzgruppe des Landes

Thomas Scharinger, 21, leitet mit Daniela Brandstetter die Volkstanzgruppe der Landjugend Alberndorf Bild: privat

Thomas Scharinger ist das, was man tief verwurzelt mit der Heimat nennt. Wenn’s brennt, rast er mit der Feuerwehr Pröselsdorf zum Einsatz. Er spielt im Musikverein Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit Leidenschaft Flügelhorn. Und so nebenbei leitet er mit Daniela Brandstetter die örtliche Volkstanzgruppe der Landjugend. Mit Erfolg: Die 24 Tänzer und ihre vier Musikanten kürten sich am Wochenende zur besten Volkstanzgruppe Oberösterreichs. Beim Landeswertungstanzen in Oberwang holten die Alberndorfer mit 107,3 von 110 möglichen Punkten zum zweiten Mal in Folge den Sieg.

Für die hohe Qualität seiner Truppe gibt es einen simplen Trick. „Gemeinschaft und sozialer Zusammenhalt passen bei uns sehr gut“, sagt der 21-Jährige. „Und wenn die Leute Freude haben, kommen sie von selbst zu den Proben.“ Jede Woche am Donnerstag trainieren die Tänzer mit ihren Musikanten eineinhalb Stunden, bevor sie dann zum gemütlichen Teil übergehen. 18 bis 20 Tänze haben sie im Repertoire, vom Walzer bis zur Polka. Pro Jahr kommt ein neuer dazu. Er selbst tanzt mit seit er 15 ist. Schon zwei Jahre später übernahm er die Leitung. Mittlerweile ist die Tanzgruppe, die es seit exakt 40 Jahren gibt, quasi ein Familienbetrieb: Sein Zwillingsbruder Stefan ist als Tänzer dabei, der ältere Bruder Bernhard als Ziehharmonikaspieler.

Brauchtum und Volkskultur liegen dem Mühlviertler, der hauptberuflich als Installateur arbeitet, sehr am Herzen. „Mir taugt es, mit Lederhose und Tracht auszugehen“, sagt er. „Es ist mir wichtig, dass das Brauchtum nicht verloren geht und Traditionen erhalten bleiben.“

Und so kann er es sich auch nicht vorstellen, dass im Bauernhof seiner Eltern die Lichter ausgehen. Er würde den Stroblmayr-Hof in Oberweitersdorf gerne weiterführen. Dabei gibt es ein mittlerweile selten gewordenes Problem: Auch die Brüder wollen den Hof. Das soll in bester Freundschaft gelöst werden. Am besten beim Volkstanzen.

