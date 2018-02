Seine Forschung macht Stevia wohlschmeckend

WELS. Biotechniker Martin Maier gewann für seine Masterarbeit den Innovationsaward der FH Wels.

Martin Maier verbessert die Süße der Stevia. Bild: privat

Der pflanzliche Süßstoff Stevia schmeckt Martin Maier eigentlich nicht besonders. "Der Geschmack ist eher flach", sagt er. Dank seiner Forschung könnte sich das ändern. Denn in seiner Masterarbeit hat sich Maier, der an der FH Wels Bio- und Umwelttechnik studiert hat, der Verbesserung der Süße der Stevia gewidmet.

"Ich habe ein Fermentationsverfahren entwickelt, durch das man Steviolglycosid mit Hilfe von Traubenzuckermolekülen modifizieren kann. Dadurch verbessern sich das Mundgefühl und die Süße", erklärt der 29-Jährige. "Zudem habe ich ein Analyseverfahren entwickelt, mit dem man die chemische Struktur von mehr als 20 dieser Modifikationen unterscheiden kann." So könnte man genau jene Variante nachbauen, die Testpersonen am besten schmeckt.

Forscher statt Steinmetz

Für seine Arbeit gewann Maier den vom FH-Förderverein Wels gestifteten "Innovationaward FH Wels" in der Kategorie Umwelt und Naturwissenschaften. Der Preis, mit dem praxisnahe und innovative Diplom- und Masterarbeiten ausgezeichnet werden, wurde heuer bereits zum 15. Mal vergeben.

An der Forschung begeistert Maier, der wegen des Studiums aus seiner Heimat Bayern nach Oberösterreich kam, die Möglichkeit, unkonventionelle Wege gehen zu können. Diese Vorliebe bewies er vor zweieinhalb Jahren, als er mit dem Biotechnologie-Professor Alexander Jäger Bio-Trinkhalme aus Stroh entwickelte – echte Strohhalme eben. "Damals ging es um ein Sterilisationsverfahren", sagt Maier. "Kürzlich habe ich in einer Pizzeria in Bayern so einen Strohhalm bekommen. Das war schon cool."

Das Studium war für ihn übrigens schon der zweite Bildungsweg: Ehe der Hobbyakrobat die Matura absolvierte, machte er eine Lehre zum Steinmetz.

Derzeit widmete sich Maier, der im Bereich Lebensmittelforschung an der FH Wels arbeitet, seiner Dissertation. Darin beschäftigt er sich mit giftigen Stoffen, die bei der Raffination von Speiseölen entstehen können. (wal)

