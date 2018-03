"Seilbahn sicherer als das Flugzeug"

LINZ. Sessellift-Unfall in OÖ "nicht denkbar".

„Keine Angst“ müssen Liftbenützer in Oberösterreich haben. Bild: Weihbold

Panische Schreie, schwer verletzte Skifahrer und eine völlig demolierte Liftanlage. Die Bilder aus dem georgischen Skigebiet Gudauri gingen um die Welt. Ein Sessellift war, wie berichtet, plötzlich mit doppelter Geschwindigkeit rückwärts gefahren, zahlreiche Menschen wurden aus den Sesseln geschleudert. Nun fragen sich auch in Oberösterreich viele Wintersportler: Kann ein derartiger Unfall auch in unseren Skigebieten passieren?

"Da kann ich beruhigen", sagt Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen. "In Österreich sind bereits die Auflagen viel strenger. Unsere Anlagen werden mehrfach geprüft. Dass alle Sicherheitssysteme auf einmal versagen, ist nicht möglich", sagt er. Man müsse abwarten, was wirklich zu dem tragischen Unfall geführt hat. Das sieht auch Christoph Spiesberger, Geschäftsführer der Almtal-Bergbahnen so. "Ein Unfall wie in Georgien kann bei uns nicht passieren, weil wir drei Sicherheitssysteme haben. Es ist de facto nicht möglich, dass alle drei gleichzeitig ausfallen", sagt er.

Noch einen Schritt weiter geht Leopold Hartl, seit elf Jahren Herr über die Sternsteinlifte: "Die Seilbahn ist sicherer als das Flugzeug", ist er überzeugt. Die Sicherheitsvorschriften werden penibel eingehalten: "Wenn du das nicht machst, steht die Mühle, und du fährst nicht mehr." Die österreichischen Seilbahnen hätten aus jedem Unfall gelernt.

