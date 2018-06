Seen sind so warm wie im Hochsommer

LINZ. Die Hitzewelle im Mai und Anfang Juni hat die Wassertemperaturen steigen lassen.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Frische 19 Grad hat der Langbathsee bei Ebensee üblicherweise um diese Jahreszeit. "Derzeit hat er aber schon 24 Grad", sagt Gerhard Spengler vom Tourismusbüro Ebensee. "Wir hatten heuer den heißesten Mai seit 150 Jahren, daher hat das Wasser bereits jetzt Sommertemperaturen." Zum Vergleich: Im August des Vorjahres wurden dort 20 Grad gemessen.

Ähnlich sieht es in anderen oberösterreichischen Seen nach der Hitzewelle der vergangenen Wochen aus: Der Attersee hat 22 Grad, der Mondsee schon 24. "Außerdem hat die Trockenheit den Wasserspiegel so weit sinken lassen, dass wir aus Sicherheitsgründen die Wasserrutsche im Alpenseebad sperren mussten", sagt Thomas Ebner, Geschäftsführer des Tourismusverbands.

Sogar Traunsee hat die 20-Grad-Marke bereits geknackt, auch weil heuer jene Gewitter deutlich seltener auftreten, die sonst den See durchmischen und die Wassertemperatur wieder sinken lassen, wenn er sich erwärmt hat.

Die aktuellen Wassertemperaturen der oberösterreichischen Badeseen finden Sie auf nachrichten.at/seetemperaturen

Badesaison seit Anfang Mai

Im Innviertel haben sich der Holzöstersee und der Heratinger See bereits auf 26 Grad erwärmt. "Und wir hatten heuer schon Anfang Mai über 20 Grad", sagt Petra Martin vom Strandbad Ibm am Heratinger See. Die Temperaturen liegen nur noch ein bis zwei Grad unter jenen, die sonst im Hochsommer üblich sind, genau wie bei den Mühlviertler Seen in Mitterkirchen, Waldhausen, Rechberg und Feldkirchen.

"Wir hatten einen sensationellen Start, bei uns kommen die Gäste seit Wochen zum Baden", sagt Monika Zoufal vom Tourismusbüro Feldkirchen. "Das Wasser hat 25 Grad, sonst sind Anfang Juni eher 21 oder 22 Grad üblich, denn selbst wenn wir warme Tage hatten, gab es dazwischen immer wieder Kälteperioden." Die sind aber heuer ausgeblieben.

Sommerliches Wochenende

Ebenso warm sind zwei Lieblingsbadewannen der Linzer, der Pichlinger See und der Pleschinger See. "Das Wasser hat 25 Grad, das liegt schon deutlich über dem Temperaturverlauf der vergangenen Jahre und entspricht eher dem Hochsommer", sagt Nina Leitner von der Linz AG.

Die gute Nachricht für alle Badefreudige: Am Wochenende bleibt uns das Sommerwetter erhalten, also ab ins gar nicht mehr so kühle Nass.

