Sechsjähriger bei Skiunfall am Hochficht verletzt

KLAFFER AM HOCHFICHT. Ein sechsjähriger Urlauber aus Deutschland kollidierte Donnerstagnachmittag mit einem Jugendlichen aus Tschechien.

(Symbolbild) Bild: vowe

Der Unfall geschah kurz vor einer Geländekuppe. Ein 16-jähriger Urlauber aus Tschechien musste auf der "Hochwaldabfahrt" am Hochficht, 200 Meter vor der Talstation der Kabinenbahn, einem stehenden Skifahrer ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem von rechts in den Hang einfahrenden sechsjährigen Burschen aus Deutschland. Der Sechsjährige kam zu Sturz und musste von der Rettung in das Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert werden.

