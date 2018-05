Sechs Schritte zum perfekten Urlaub für die ganze Familie

Wohin geht die Reise? "Eine Familien-Konferenz hilft, dass der gemeinsame Urlaub gelingt", sagt Trainerin Birgit Katstaller.

Das gemeinsame Urlaubsziel sollte für jedes Familienmitglied passen. Bild: Colourbox

An Italiens Stränden Sandburgen bauen, in Österreich Sommerfrische genießen, eine Woche All-inklusive-Urlaub in Griechenland oder doch einen Aufenthalt auf einer Almhütte buchen?

Beim Planen des Familienurlaubs gehen die Geschmäcker oft auseinander. Wurde früher von den Eltern klar entschieden, wohin die Reise geht, haben Kinder heutzutage ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Immerhin sind laut einer Befragung von "kids & fun consulting" etwa 75 Prozent aller 12- bis 14-Jährigen in Österreich überzeugt, dass sie einen starken Einfluss auf alle Familienentscheidungen haben. "Wir beobachten oft, dass Mütter ihre eigenen Wünsche unter den Teppich kehren und ausschließlich das machen, was die Kinder wollen. Damit das nicht passiert, sollte man eine Familienkonferenz einberufen und den 6-Stufen-Problemlösungs-Plan durcharbeiten", sagt die Linzerin Birgit Katstaller vom Verein Gordon-Training Österreich.

Bedürfnisse erkennen: Was steckt hinter dem Traum vom Urlaub am Meer? Was hinter der Vorstellung von einer siebentägigen Radltour? "Zuerst sollte man erarbeiten, was jeder braucht. Ich denke an Dinge wie Erholung, Action, Gemeinschaft, Sport... Sinnvoll und lustig ist es, mit diesen Themen ein Familienplakat zu gestalten." Ideenbörse: Beim Brainstorming sagt jedes Familienmitglied, welches Urlaubsziel ihm einfällt. Die Vorschläge der einzelnen werden kommentarlos notiert. Bewertung: "Jetzt werden die Ideen aller Familienmitglieder genau angesehen und von allen bewertet – natürlich auch unter dem Blickwinkel der Leistbarkeit und der Urlaubsdauer", sagt Katstaller. Auswahl: Gemeinsam wird dann jener Vorschlag prämiert, den alle Familienmitglieder gut finden. Planung: "Jetzt wird gehandelt. Es wird festgelegt, wer Kataloge und Reiseführer besorgt und schlussendlich bucht – aber auch, wer während des Urlaubs den Garten pflegt, die Haustiere füttert etc. Damit bleiben nicht alle Aufgaben an nur einer Person hängen." Verbesserung: Schon im Urlaub sollte in einer ruhigen Minute darüber reflektiert werden, ob die Entscheidung gut war und was noch verbesserungswürdig wäre.

Familien-Training

Das Gordon-Training befasst sich mit der Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen. Herzstück sind Elterntrainings, die auch in Oberösterreich angeboten werden.

Nähere Infos unter:

www.gordon.at;

www.familienkonferenz.com

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema