Schwieriger Löscheinsatz in Holzhausen

HOLZHAUSEN. Auf dem Grund einer Landwirtschaft in Holzhausen (Bezirk Wels Land) ist am Mittwoch ein Holzstoß in Brand geraten. Zum Löschen musste ein 300 Meter entfernter Teich angezapft werden.

Der mannshohe, etwa 15 Meter lange Holzstoß geriet am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Besitzer alarmierten gegen 9.45 Uhr die Feuerwehr. 20 Einsatzkräte aus Holzhausen und Marchtrenk waren rasch zur Stelle, um das Feuer zu bekämpfen und das Übergreifen der Flammen auf die Obstbäume zu verhindern. Gebäude waren nicht in Gefahr.

Die Herausforderung sei das Löschwasser gewesen, das mit einer Zubringleitung aus einem 300 Meter entfernten Teich hergeschafft werden musste, so die Feuerwehr. „Bei so einem Holzbrand ist sehr viel Wasser erforderlich, weil aus dem Holz ja Holzkohle wird, von dem das Wasser abperlt“, berichtete ein Freiwilliger. Außerdem schürten heftige Windböen die Flammen immer wieder an.

Um 12.45 Uhr war der Einsatz beendet.

