Schwestern stürzten beim Kirschenpflücken ab

NUSSBACH. Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Donnerstag in Nußbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) zum Teil schwer verletzt.

Die Schwestern im Alter von 32 und 35 Jahren wollten Kirschen pflücken und hatten sich dazu auf eine Plattform in etwa sechs Metern Höhe, die an der Hydraulik einer Zugmaschine angebracht war, gestellt.

Vermutlich aufgrund einer einseitigen Belastung – beide standen auf einer Seite der Plattform – brach gegen 12:20 Uhr plötzlich die linke Spindel der Ackerschiene, wodurch das Hubgerüst zur Seite kippte und die Frauen in die Tiefe stürzten.

Beide wurden bei dem Unfall verletzt, teilte die Polizei am frühen Abend mit. Sie mussten von den Rettungskräften vor Ort versorgt werden und wurden dann mit der Rettung Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems und mit dem Notarzthubschrauber in den Med Campus III gebracht.

