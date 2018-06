Schwer verletzter Unfalllenker harrte sechs Stunden auf Wiese aus

VÖCKLAMARKT. Gegen sechs Uhr Früh kam es am Mittwoch auf der B1 in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) zu einem schweren Verkehrsunfall. Erst nach sechs Stunden wurde der schwer verletzte Lenker im hohen Gras liegend gefunden.

Der 28-Jährige aus Pinsdorf lag etwa 50 Meter vom Unfallwrack entfernt. Der Wiesengrundbesitzer hatte ihn gegen 11.30 Uhr entdeckt. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt, war das Fahrzeug von der B1 nur schwer einsehbar.

Der Unfalllenker war in der Ortschaft Mösendorf von der Fahrbahn abgekommen und etwa 150 Meter in eine Wiese geschleudert worden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus III nach Linz geflogen.

