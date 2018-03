Schwangere rettete Mann (51) aus Kremsfluss

NEUHOFEN/KREMS. Lebensretterin: "Er lag mit dem Kopf unter Wasser"

Ein 51-jähriger Mann, der laut Polizei Bewohner des Landespflege- und Betreuungszentrums für psychiatrisch erkrankte bzw. geistig beeinträchtigte Menschen im Schloss Gschwendt in Neuhofen/Krems sein soll, setzte sich gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr an das Ufer des Kremsflusses. Beim Aufstehen dürfte er kopfüber in das Wasser gestürzt sein, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte.

"Wir konnten nicht warten"

Eine schwangere Frau aus Neuhofen/Krems kam beim Spazierengehen mit ihrer Freundin zufällig an der Unfallstelle auf der Höhe der Kremsallee vorbei und sah den bewusstlosen 51-Jährigen im Fluss treiben. "Er lag mit dem Kopf unter Wasser, wir konnten nicht warten", sagte die Frau im OÖN-Gespräch.

Trotz ihrer Schwangerschaft zögerte die Neuhofnerin keine Sekunde und reagierte mit Unterstützung ihrer Freundin geistesgegenwärtig: Die beiden Frauen im Alter von 21 und 31 Jahren stiegen ins Wasser, zogen den Mann heraus und verständigten die Einsatzkräfte.

Nach Eintreffen des Roten Kreuzes und des Notarzthubschraubers Christophorus 10 wurde der 51-Jährige ärztlich notversorgt und in den Med Campus III des Kepler Uniklinikums nach Linz geflogen. Sein Zustand war zu Redaktionsschluss noch unklar.

