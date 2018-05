Schwan nach zehn Tagen von Angelhaken im Schnabel befreit

Nur dass es hier zu 99% einmal nicht um hinterlassenen Müll geht.

Schwäne sind schon so zutraulich, dass sie sich von Fischern am Ufer nicht mal mehr durch Steinwürfe ibn deren Nähe vertreiben lassen.

Sie haben sich an das Füttern mit Brot und alten Semmeln was übrigens gar nicht gut für de Tiere ist gewöhnt.

Und wenn dann ein Fischer den Köder mit Semmel o.ä. auswirft und ein Schwan schluckt den ... alles schon x-fach passiert, auch mit Enten.

IN den späten 70ern habe ich das schon mal an der Donau erlebt, wo ein Schwan wie ein Drachen an der Leine herumgeflogen ist weil er einen Köder gefressen hat.