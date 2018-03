Schuss-Attentat auf Asylheim: Ermittlungen abgebrochen

WINDISCHGARSTEN. Rund ein halbes Jahr, nachdem unbekannte Täter auf ein Asylquartier in Rosenau am Hengstpass (Bez. Kirchdorf an der Krems) geschossen haben, wurden nun die Ermittlungen in dem Fall abgebrochen.

Schüsse auf Rosenauer Asylunterkunft Bild: Jack Haijes (Jack Haijes)

"Alle Maßnahmen haben aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu keinem Erfolg geführt", bestätigte der Steyrer Behördensprecher Andreas Pechatschek einen Bericht im "Neuen Volksblatt".

Im August 2017 haben unbekannte Täter aus einem Auto zwei gezielte Schüsse auf die Eingangstür des Asylquartiers abgegeben und sind dann mit dem Wagen geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Es gebe nun keinen Ansatzpunkt, was noch zu tun sei, so Pechatschek. "Wir können nur mehr auf Inspektor Zufall warten", gibt er aber nicht auf.

Der Jurist erinnerte an einen Mordfall aus dem Jahr 1989 in Steyr, der nach 25 Jahren geklärt werden konnte. Der Täter wurde 2014 verurteilt. In diesem Fall hatte sich die DNA-Wissenschaft dermaßen weiterentwickelt, dass Beamte bei neuerlichen Ermittlungen mit den moderneren Möglichkeiten einen Treffer landeten, der zum Täter führte.

