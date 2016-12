Schuhbecks teatro: Schlangenfrau und Schwerelosigkeit im Spiegelpalast

LINZ. Internationale Künstler begeistern das Linzer Publikum in der Tabakfabrik.

Die Brüder aus Äthiopien scheinen die Schwerkraft auszuschalten. Bild: Fust

Sie bringen das Publikum mit ihren Einlagen bei jeder Vorstellung zum Staunen. Mit der Premiere am 22. November haben neben Gala-Köchen auch internationale Spitzenartisten bei Schuhbecks teatro im Spiegelpalast der Linzer Tabakfabrik Einzug gehalten. Eine von ihnen ist Tserendulam, eine "Schlangenfrau" aus Ulan-Bator in der Mongolei.

Sie schafft es, ihren Körper in Positionen zu verdrehen und zu verbiegen, die für die meisten Menschen unerreichbar sind. "Als ich als Kind im Fernsehen zugesehen habe, wollte ich das sofort machen", sagt die 27-Jährige. Kontorsionistinnen, wie Schlangenfrauen im Fachbegriff genannt werden, sind in der Mongolei hoch angesehen. "Wir zeigen die Schönheit der Frauen", sagt die Akrobatin, die auf einer berühmten Schule lernte und mit 14 Jahren ihren ersten Auftritt auf der regionalen Stadtbühne hatte.

Es folgte eine internationale Erfolgskarriere. In Indien, der Türkei, Russland, China und in Deutschland ist die Mongolin bereits aufgetreten. Ihren größten Erfolg feierte sie in Monte Carlo, wo sie 2012 beim Internationalen Zirkusfestival in einer Gruppe mit dem "Bronzenen Clown" ausgezeichnet wurde. In Astana (Kasachstan) holte sie sogar die Goldmedaille. Gleichzeitig hat die Akrobatin ein Studium begonnen, dass sie nebenbei noch betreibt.

Ikarische Spiele

Zu den Publikumslieblingen im Spiegelpalast gehören auch die "Tom Brothers", die aus Mekele in Äthiopien stammen. Zwei Brüder führen dem Publikum "Ikarische Spiele" vor, dabei schleudert der Ältere (20) seinen Jüngeren durch die Luft. Die Zuschauer sehen Salti und Überschläge, und es wirkt, als ob die Brüder die Schwerkraft ausgeschaltet hätten. Bevor sie das Publikum in Linz eroberten, waren sie bei einem Festival in Toulouse (Frankreich) erfolgreich im Einsatz.

Die Künstler sind in einem Stockwerk im Linzer Kolpinghaus untergebracht. "Sie kochen gemeinsam und sind schon wie eine kleine Familie zusammengewachsen", sagt Elena Zinner, die die Künstler in Linz betreut.

Mehr zum Thema