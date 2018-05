Schüler besuchten KZ Mauthausen: "Wie kann das sein?"

MAUTHAUSEN. Großraminger Schüler besuchten die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erklärte ihnen als prominenter Begleiter die NS-Gräueltaten.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka führte Schüler der Neuen Mittelschule Großraming durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Bild: (Alexander Schwarzl)

Vor der am Sonntag stattfindenden Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zeigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Großraminger Schülern jenen Ort, an dem von 1938 bis 1945 rund 84.000 Menschen ermordet wurden.

Dabei entdeckten sie auch einen direkten Bezug zu ihrem Heimatort: 250 NS-Zwangsarbeiter aus Mauthausen starben beim Kraftwerksbau in Großraming. Drei weitere Enns-Kraftwerke in Oberösterreich sind großteils durch die unmenschliche NS-Zwangsarbeit entstanden.

Ein Video zum Rundgang durch das frühere Konzentrationslager Mauthausen sehen Sie hier:

