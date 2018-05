Schüler besuchten KZ Mauthausen: "Wie kann das sein?"

MAUTHAUSEN. Großraminger Schüler besuchten die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erklärte ihnen als prominenter Begleiter die NS-Gräueltaten.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka führte Schüler der Neuen Mittelschule Großraming durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Bild: Alexander Schwarzl

18.000 bis auf die Knochen abgemagerte Überlebende und Hunderte Leichen – dieses Schreckensbild bot sich einem US-Spähtrupp, als er heute vor 73 Jahren das Konzentrationslager (KZ) Mauthausen befreite.

Jedes Jahr besucht die vierte Klasse der Neuen Mittelschule Großraming (Bezirk Steyr-Land) die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Dieses Jahr steht für die Schüler eine Premiere an: Erstmals ist der zweithöchste Repräsentant der Republik mit dabei: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Gemeinsam mit der Leiterin der Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, zeigt er den Jugendlichen jenen Ort, an dem die Nazis von 1938 bis 1945 rund 84.000 Menschen ermordeten.

Austro-Israeli in Großraming

"Wie kann das sein, dass inmitten einer zivilisierten Gesellschaft Millionen Menschen umgebracht wurden? Und wie kann es sein, dass heute inmitten unserer zivilisierten Gesellschaft Millionen Menschen flüchten müssen?", fragt Glück. Nach wie vor gebe es keine Erklärung für das, was in Mauthausen passiert ist, sagt Sobotka. "Das Unvorstellbare, das am tiefsten Grund des Menschseins Rührende, das erschüttert mich heute noch mehr als früher."

Auch die 14-jährige Tessa Salzwimmer hat ein "komisches Gefühl". Ihre gleichaltrige Freundin Johanna Enöckl ist wie die meisten ihrer Mitschüler zum ersten Mal in Mauthausen: "Die Menschen haben hier arbeiten müssen, bis sie nicht mehr gekonnt haben", sagt Johanna. Sieben Jahre war es das Ziel der Nazis, Menschen durch Arbeit zu vernichten, zum Beispiel im Mauthausener Steinbruch, aber auch in Oberösterreichs Städten. "Die Häftlinge sind zur Zwangsarbeit in die Linzer Hermann-Göring-Werke und in die Steyr-Werke abkommandiert worden. Wer nicht mehr arbeiten konnte, wurde rücksichtslos ermordet", sagt Sobotka.

"Glaubt ihr, hat dieser Ort auch etwas mit eurer unmittelbaren Lebensumgebung zu tun?", fragt Glück die Großraminger Schüler und gibt kurz darauf die Antwort. 1800 KZ-Häftlinge aus Mauthausen mussten für den Bau des Wasserkraftwerks in Großraming schuften. "250 von ihnen sind dabei ums Leben gekommen", sagt Glück. Auch die Enns-Kraftwerke Ternberg, Staning bei Dietach und Mühlrading in Kronstorf wurden großteils von Zwangsarbeitern aus dem KZ Mauthausen errichtet.

"Ich denke, die Nazis beneideten die Juden und wollten wie sie sein. Deshalb haben sie sie umgebracht.“

Jonathan Nagar, 14, Austro-Israeli

Ein Schüler wirkt besonders betroffen: Er heißt Jonathan Nagar. Die Mutter des 14-Jährigen ist aus Großraming, sein Vater aus Israel. "Mir tun die Menschen leid, die hier ermordet wurden", sagt der Austro-Israeli. "Viele Juden waren erfolgreich und clever. Ich denke, die Nazis beneideten sie und wollten auch so sein. Deshalb haben sie sie umgebracht."

"Wissen, was passieren kann"

Zwei Schülerinnen beginnen nach dem Besuch der Gaskammer und der Lichtinstallation mit den 84.000 Namen der Ermordeten zu weinen. Ihre Freundinnen trösten sie und nehmen sie in die Arme. "Menschen als unlebenswert zu betrachten und die riesige Zahl an Ermordeten kann man nicht verstehen", sagt die 13-jährige Michaela Kressenbauer. Für Sobotka ist es das Entscheidende, "auch Menschen mit Migrationshintergrund nach Mauthausen zu bringen, um einem neuen Antisemitismus vorzubeugen".

"Menschen als unlebenswert zu betrachten und die riesige Zahl an Ermordeten kann man nicht verstehen.“

Michaela Kressenbauer, 13

Zum Abschied rät Glück den Jugendlichen: "Schaut euch einmal die Gedenktafel beim Kraftwerk Großraming an. Ihr solltet wissen, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft die Augen zumacht und abstumpft, aufhört nachzudenken und zu fragen."

Befreiungsfeier am Sonntag in Mauthausen

Morgen wird in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen unter dem Motto „Flucht und Heimat“ der Befreiung des größten NS-Konzentrationslagers auf österreichischem Boden und seiner 49 Nebenlager gedacht. Tausende Besucher, heimische Spitzenpolitiker vom Bundespräsidenten abwärts sowie ausländische Staatsgäste und Überlebende werden an der weltweit größten Gedenkfeier teilnehmen.

FPÖ-Politiker sind nicht eingeladen. Das gehe auf eine Vereinbarung mit Überlebenden aus den 1960er-Jahren zurück, sagte der Vorsitzende des Mauthausen Komitees, Willy Mernyi. Darin ist festgehalten, dass „keine Funktionäre oder Mandatsträger der FPÖ“ je an den Gedenkfeierlichkeiten teilnehmen dürfen. Ein Auftritt von blauen Politikern wäre laut Mernyi eine „erneute Demütigung“ der KZ-Überlebenden.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky stellte in einer Reaktion fest, dass „ein solch wichtiges Gedenken auf österreichischem Boden fern von parteipolitischem Kalkül stehen sollte“ und trat für eine „weltoffene Bewusstseins- und Gedenkkultur“ ein.

