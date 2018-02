Schneeräum-Fahrzeug umgekippt: Stundenlange Bergung

KLAFFER. Wegen eines Reifenplatzers ist ein Winterdienst-Lkw in Klaffer am Hochficht am Freitag Vormittag umgekippt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Der Einsatz dauerte Stunden Bild: (FF Klaffer)

Alle Hände voll zu tun hatten am Freitag die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr in Klaffer am Hochficht, nachdem ein 27 Tonnen schwerer Schneepflug umgekippt war. Die Bergung, bei der auch drei Kräne zum Einsatz kamen, dauerte beinahe sechs Stunden.

Der 51-jährige Lenker des schweren Schneeräumfahrzeuges wollte am Vormittag Richtung Skigebiet Hochficht fahren. Doch in der Ortschaft Pfaffetschlag kippte das tonnenschwere Fahrzeug in einer Linkskurve plötzlich rechts um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Für die Bergearbeiten stellten Unternehmen drei Kräne zur Verfügung. Die zum Skigebiet führende Holzschlager Straße war bis 14.50 Uhr gesperrt. Mehr als 30 Mann der Wehren Klaffer, Ulrichsberg, Schwarzenberg und Rohrbach standen im Einsatz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema