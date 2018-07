Schlüsseldienst verlangte mehr als 2000 Euro

Persönlich erlebter Fall bei einem Wasserschaden dieser Tage. Bei meiner Tochter tropfte es von der Decke. Die Nachbarin rief so einen Notdienst an. Die Stimme am anderen Ende war deutlich Preussisch. Ich riet, mal zu fragen, wo die Dame denn sitzt. In Berlin, aber wir haben auch Leute in Wels. Darauf hat die Nachbarin aufgelegt.



Man muss sehr vorsichtig sein....