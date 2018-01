Schlechte Sicht: Mehrere Fußgänger von Autos erfasst

MARCHTRENK. Vermutlich wegen des schlechten Wetters kam es am Donnerstag zu mehreren Unfällen, bei dem Pkw-Lenker Fußgänger übersehen und erfasst haben.

Autofahrer und Fußgänger mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bild: Matthias Lauber

Ein 22-Jähriger aus Marchtrenk wurde am Donnerstagabend beim Überqueren der Fahrbahn in Marchtrenk von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ähnliche Unfälle passierten in Vöcklabruck und Mattighofen.

Ein 33-Jähriger aus Stadl-Traun fuhr am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr mit einem Pkw auf der Paschinger Landesstraße hinter einem Auto, das bei der Kreuzung mit der Haidstraße in diese nach rechts einbog.

Zur selben Zeit wollte der 22-jährige Fußgänger im Kreuzungsbereich gerade die Paschinger Landesstraße überqueren. Der 33-Jährige, der geradeaus weiterfuhr, übersah den Fußgänger und erfasste diesen mit voller Wucht.

Der Marchtrenker wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam schwer verletzt am Fahrbahnrand zum Liegen.

Nach notärztlichen Erstmaßnahmen am Einsatzort wurde der Schwerverletzte ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Pkw-Lenker erlitt einen schweren Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Paschinger Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eine halbe Stunde erschwert passierbar.

Unfälle auch in Vöcklabruck und Mattighofen

In Vöcklabruck wurde ein älteres Ehepaar, das gerade einen Schutzweg überqueren wollte, von einem Pkw erfasst und verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr. Ein 65-jähriger Salzburger übersah das Ehepaar im Alter von 74 und 77 Jahren. Er fuhr gerade auf der Robert Kunz Straße stadtauswärts. Der Lenker konnte nicht mehr anhalten und erfasste die Fußgänger. Die beiden erlitten sichtbar blutende Kopfwunden. Passanten alarmierten die Rettung, die das verletzte Ehepaar nach der Erstversorgung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck brachte.

Ähnliches passierte gegen 18 Uhr am Stadtplatz von Mattighofen. Eine 86-jährige Pensionistin wurde gegen 18 Uhr von einem Fahrzeug, gelenkt von einer 59-Jährigen aus Schalchen, erfasst und schwer verletzt. Zu diesem Zeitpunkt regnete es in Strömen, durch die künstliche Beleuchtung war die Sicht noch schlechter. Weil die Fußgängerin noch dazu grau gekleidet war, dürfte die Lenkerin sie übersehen haben. Mit dem rechten Außenspiegel wurde die Pensionistin auf die Fahrbahn niedergestoßen.

Die betagte Frau erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Gemeindearzt von Mattighofen, dem NEF-Team aus Braunau und dem RK Mattighofen ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

