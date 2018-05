Schlechte Ladungssicherung: Traktor verursacht schweren Motorradunfall

NEUKIRCHEN AM WALDE. Weil er einem auf der Straße liegenden Unterlegkeil ausweichen wollte, verunfallte ein 57-jähriger Motorradlenker schwer.

Der Motorradlenker wurde ins Krankenhaus Wels gebracht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 46-Jähriger aus Waldkirchen fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Traktor und einem nicht zum Verkehr zugelassenen Anhänger auf der Wesen-Landesstraße in Richtung Peuerbach. In einer langgezogenen Linkskurve in der Ortschaft Aigen, Gemeinde Neukirchen/W., fiel ein vermutlich ungenügend gesicherter, ca. 40 cm lager Stahlunterlegkeil vom Anhänger auf die Fahrbahn.

Ein nachkommender Motorradlenker konnte dem auf die Fahrbahn fallenden Keil gerade noch ausweichen. Das zweite nachkommende Motorrad, gelenkt von einem 57-Jährigen aus Natternbach, wollte dem Keil ebenfalls noch ausweichen, rutschte beim Brems- und Ausweichmanöver seitlich weg und kam rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug und nach ca. 65 Metern in der angrenzenden Wiese zu liegen kam. Der Motorradlenker wurde beim Sturz schwer verletzt und nach Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Wels eingeliefert.

