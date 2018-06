Schienenachse: Unterirdisch oder gar nicht

LINZ. Eine weitere Prüfung der zweiten Schienenachse lehnt der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) kategorisch ab.

Auch wenn der Landes-Kontrollausschuss damit liebäugelt, würde das für Linz das Ende des seit vielen Jahren geplanten Projektes sein. Denn: Eine aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugte oberirdische Trassenführung in der Gruberstraße würde laut Hein einen "Verkehrs-Super-Gau" auslösen. "Entweder kommt die zweite Schienenachse in ihrer unterirdischen Führung oder eben gar nicht", so Hein.

Die vom Rechnungshof formulierte Kritik ist für den Linzer FP-Politiker nicht nachvollziehbar. Er sei davon überzeugt, dass sich die Prüfer des Rechnungshofes nicht eingehend mit der Verkehrssituation im Zentralraum auseinandergesetzt haben. Denn die Daten und Fakten seien so eindeutig, dass "sofort zu erkennen ist, dass eine oberirdische Führung das Linzer Verkehrssystem zusammenbrechen lassen würde".

