Schallerbach: Nachbarn hörten Kroatin noch um Hilfe schreien

BAD SCHALLERBACH. In ihrer Wohnung in Bad Schallerbach ist am Montagfrüh eine Kroatin erstochen worden.

Laut ersten Informationen handelt es sich bei der Toten um eine 46-jährige Kroatin. Nachbarn hatten Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. In der Wohnung der toten Frau befand sich ihr 44-jähriger Ehemann, der festgenommen wurde. Der Mann war in Österreich nicht gemeldet, sondern in seiner Heimat wohnhaft. Die Frau lebte seit dem vergangenen Dezember allein in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bad Schallerbach. Der Ehemann und die zwei Kinder des Paares, eine 18-jährige Tochter und ein 13-jähriger Sohn, blieben in Kroatien.

Der Mann dürfte das Opfer bereits einen Tag zuvor besucht haben. Der Ehemann, zu dessen Vernehmung wegen seiner lückenhaften Deutschkenntnisse ein Dolmetscher geholt werden musste, legte bei der Polizei ein Geständnis ab. Demnach ging es in dem für seine Frau tödlichen Streit um die Trennung des Paares.

Ein junger Nachbar (28), der direkt nebenan wohnt, hörte die Hilfeschreie der 46-Jährigen. Er und seine Freundin wurden von dem Lärm kurz vor sechs Uhr früh wach. Zunächst habe er nur ein Rumoren gehört, sagte der 28-Jährige. Doch dann hörten er und seine Freundin die Frau nebenan laut um „Hilfe“ schreien. Da habe er gewusst, dass es um etwas Ernstes gehe. Das Paar alarmierte die Polizei. Zwei Beamte läuteten an der Tür. Der Tatverdächtige soll die Polizisten mit den Worten: „Ich habe meine Frau kaputt gemacht“, in Empfang genommen haben. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau tot auf. Sie soll durch Bauchstiche ums Leben gekommen sein.

Tatort war die Wohnung der Frau in einem Mehrparteienhaus im Ortszentrum, sagte Polizeisprecherin Simone Mayr-Kirchberger. Dort war es offenbar zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und dem Tatverdächtigen gekommen. Er dürfte die Frau mit einem Messer erstochen haben. Die Leiche der Frau wies mehrere Stiche auf. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte in der Wohnung aufgefunden werden.

"Ich habe die Polizei und alles stehen gesehen, als ich mir Unterlagen aus dem Geschäft holen wollte. Ich habe es im Radio gehört, dass die Frau erstochen worden ist. Es war eine ganz eine nette sympatische Frau, sie ist im Dezember eingezogen. Es ist unvorstellbar, dass so etwas passiert," sagte eine Frau, die ihr Geschäft im selben Haus hat.

