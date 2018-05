Schafe gerissen: DNA-Test soll den "Täter" überführen

In Weyer wurden zwei verendete Schafe mit Bisswunden gefunden. Der Verdacht fällt auf Wölfe, muss aber erst überprüft werden.

Schafe in Weyer gerissen, möglicherweise zu unrecht unter Verdacht: Wolf Bild: APA

Die Nachbarin eines Schafbauern in Weyer fand in der Nacht auf Donnerstag zwei Kadaver auf der Weide nur wenige Meter oberhalb des Gehöftes. Die Schafe waren gerissen worden, sie wiesen Spuren auf, dass sie einem Wolf zur Beute gefallen sind.

Der Bauer meldete den Verlust der beiden Weidetiere bei der Landwirtschaftskammer (LWK). Diese fordert jetzt "Möglichkeiten des aktiven Bestandsmanagements" für Wölfe. Neben Schadenersatzzahlungen an den Landwirt ist damit gemeint, dass Meister Isegrim in der Nähe von Weideflächen in festgelegten Zonen bejagt und erlegt werden kann. Wildschadensberater der Kammer haben die beiden verendeten Schafe gehäutet und, wie die LWK mitteilte, an den Körpern typische Merkmale, die auf einen Wolfsriss hindeuten, fotografiert.

Die Frage ist, ob die Fahnder der Kammer nicht doch auf der falschen Fährte sind. In den Weyrer Wirtshäusern war es Stammtischgespräch, dass drei Wölfe aus dem Naturpark Buchenberg ausgerissen seien und die Schafe gewildert hätten. Das Rudel in dem Waidhofner Wildgehege hat aber ein Alibi. "Die Tiere werden zweimal täglich gezählt", sagte eine Mitarbeiterin, "unsere neun Wölfe waren immer vollzählig."

Noch mehr auf die Rolle des Wolfes als Unschuldslamm in der Causa deuten Beobachtungen in den Weyrer Revieren hin, die Bezirksjägermeister Rudolf Kern gemeldet wurden: "Da wurden drei Wölfe mit blauen Halsbändern gesehen." Solche Halsbänder tragen aber nur Tiere in Wiederansiedelungsprojekten, die mit Funkpeilung geortet werden. Die Vermutung liegt nahe, dass Hunde die die Schafe wilderten. Klarheit sollen DNA-Proben schaffen, die vom "Tatort" genommen wurden. LWK-Präsident Franz Reisecker rät Schafhaltern, ihre Tiere die Nacht über im Stall einzusperren: "Auf den Almen ist ein nächtlicher Schutz praktisch nicht möglich."

