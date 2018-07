SPÖ will kleines Glücksspiel zur Gänze verbieten

LINZ. Eine Gesetzesnovelle, die den Kampf gegen illegales Glücksspiel erleichtern soll, hatte Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FP) am Montag bei seinem Besuch in Wels angekündigt.

Debatte um Spielautomaten Bild: Reuters

Oberösterreichs SPÖ will einen Schritt weitergehen und das kleine Glücksspiel im Land generell verbieten. So wie es in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien bereits jetzt praktiziert wird, sollen auch in Oberösterreich Spielautomaten nur noch in lizensierten Casinos stehen dürfen, sagt SP-Sicherheitssprecher Hermann Krenn. "Für die Behörden bringt ein klares Verbot wesentliche Erleichterungen beim Auffinden von illegalen Automaten", sagt er.

1176 legale Automaten

In Oberösterreich wurde das kleine Glücksspiel 2011 (außerhalb von Casinos) legalisiert. Doch auch für das Aufstellen eines Automaten braucht man eine Lizenz. In Oberösterreich sind derzeit 1176 Automaten legal aufgestellt. Laut Schätzungen kommen rund nochmal so viele illegale Automaten dazu. Mit einem generellen Verbot würde man viel menschliches Leid verhindern, sagt Krenn.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema