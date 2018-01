Rückreise aus den Weihnachtsferien: Stau droht

LINZ/WIEN. Am Samstag ist der verkehrsreichste Tag – Verzögerungen werden unter anderem auf der Pyhrn- und Tauernautobahn erwartet.

Am Wochenende gilt auf Österreichs Straßen eine Stauwarnung Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das bevorstehende, letzte Wochenende der Weihnachtsferien wird auf den Straßen ganz im Zeichen des Rückreiseverkehrs stehen. Der verkehrsreichste Tag wird nach Einschätzung der Verkehrsexperten des ÖAMTC der Samstag sein. Besonders die Straßen Richtung Deutschland und in die Ballungszentren werden stark betroffen sein.

Nach ÖAMTC-Angaben kann es in Oberösterreich auf der Pyhrnautobahn (A9) im Abschnitt Knoten Selzthal-Voralpenkreuz sowie in der Steiermark abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen.

In Salzburg ist sehr dichter Verkehr auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Bischofshofen und Salzburg, auf der Westautobahn (A1) speziell im Großraum der Stadt Salzburg oder auch im Salzachtal (B311) sowie am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer zu erwarten.

Auch in Tirol wird auf der Inntalautobahn (A12) streckenweise zwischen Innsbruck und Kufstein der Verkehr immer wieder still stehen. Betroffen sind die Arlberg-Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg speziell vor den Tunnelbereichen, die Fernpassstrecke (B179) zwischen Nassereith und Füssen, die Eibergstraße (B173) sowie die Seitentäler des Inntales, wie etwa im Zillertal zwischen Mayrhofen und Strass.

Video: Die aktuelle Verkehrsprognose des ÖAMTC

Wartezeit an Grenzübergängen

Aber auch an den Grenzübergängen sind wegen der Kontrollen Verzögerungen und somit längere Wartezeiten programmiert.

In Oberösterreich betrifft dies den Grenzübergang auf der Innkreisautobahn (A8) in Suben. Richtung Deutschland ist bei den Grenzen Salzburg-Walserberg auf der Westautobahn (A1), in Tirol bei Kufstein auf der Inntalautobahn (A12) mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Bei der Einreise nach Österreich kann es am Grenzübergang Nickelsdorf von Ungarn kommend Richtung Ostautobahn (A4) Wartezeiten geben.

Staus wegen Skispringen

Zusätzlich ist wegen des starken Besucherzustroms zur Skisprung-Vierschanzentournee in Bischofshofen (Salzburg) mit Verzögerungen zu rechnen. Dies betrifft am Freitag und Samstag jeweils ab den Mittagsstunden die Tauernautobahn (A10) beim Knoten Pongau sowie die Salzachtalstraße (B159) im Raum Bischofshofen.

