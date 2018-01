Rettungshubschrauber in Hörsching: 25.000 Patienten in 30 Jahren

HÖRSCHING. Seit 30 Jahren ist auf dem Linzer Flughafen in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ein Rettungshubschrauber stationiert.

Hilfe aus der Luft: „Christophorus 10“ Bild: Alexander Schwarzl

Der erste Einsatz galt einem Skifahrer, der sich bei einem Sturz auf dem Kasberg verletzt hatte. Nach mittlerweile 30 Jahren hat der in Hörsching stationierte Notarzthubschrauber 25.000 Patienten transportiert.

Schwer verletzte und akut erkrankte Menschen sowie Einsätze in schwierigem alpinen Gelände gehören zum Alltag der fliegenden Retter. Für den Notarzthubschrauber "Christophorus 10" arbeiten 20 Flugrettungsärzte vom Kepler-Universitätsklinikum in Linz, drei beim ÖAMTC angestellte Piloten und sechs Flugrettungssanitäter des Roten Kreuzes. Vom Beginn am 1. Jänner 1988 dabei ist Werner Lang (57), der bisher 5000 Einsätze geflogen ist.

Bis ins steirische Ennstal

Der Notarzthubschrauber ist täglich von Sonnenaufgang bis Einbruch der Dunkelheit einsatzbereit. "Maximal drei Minuten nach der Alarmierung hebt der Hubschrauber zum Einsatzort ab. Neun Minuten später landen wir beim Patienten", sagt Werner Lang, der das Christophorus-Team 29 Jahre leitete und im vergangenen Jahr die Führung an Andreas Manigatterer weitergegeben hat.

Kern-Einsatzgebiet von "Christophorus 10" sind weite Teile des Mühlviertels, der oberösterreichische Zentralraum sowie Teile der Gebirgsregion. Je nach Verfügbarkeit der Hubschrauber in den benachbarten Gebieten fliegt der Hörschinger Rettungshubschrauber auch Einsätze im Innviertel, im Mostviertel in Niederösterreich und in der Gebirgsregion bis ins steirische Ennstal.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema