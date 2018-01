Rettung ließ schwerkranke 93-Jährige zurück: Notarzt zeigte Sanitäter an

LINZ. Armbruch und hohes Fieber der hochbetagten Patientin seien "offensichtlich" gewesen.

Erst der Notarzt erkannte den Ernst der Lage und brachte die 93-Jährige in ein Krankenhaus. Symboldbild: vowe Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hohes Fieber, ein Bruch des Oberarms und Probleme mit dem Kreislauf. Als ihre Schwiegertochter in der Nacht auf vergangenen Freitag den Notruf wählte, ging es einer 93-jährigen Linzerin bereits sehr schlecht. Es war kurz nach zwei Uhr früh, als zwei Rettungssanitäter des Roten Kreuzes bei der betagten Pensionistin eintrafen – und sie nach kurzer Nachschau mit den Worten "der Patientin geht es nicht schlecht" wieder verließen.

Sie versicherten der Angehörigen mehrmals, dass es "nichts Schlimmes" und ein Krankenhausaufenthalt "nicht nötig" sei. Doch die Bedenken der Schwiegertochter hielten an, denn der 93-Jährigen ging es auch in den darauffolgenden Stunden nicht besser.

12 Stunden später ins Spital

Freitagnachmittag alarmierte sie deshalb schließlich den Notarzt. Als der Mediziner zwölf Stunden nach den Sanitätern eintraf, war die Lage bereits ernst: "Die Frau war schwerkrank. Ihr Gesundheitszustand duldete keinen Aufschub."

Mit knapp 39 Grad Fieber, dem Verdacht auf eine Lungenentzündung und einer Oberarmfraktur wurde die 93-Jährige ins Krankenhaus der Elisabethinen gebracht. "Die Patientin ist unter den momentanen Umständen stabil", hieß es gestern aus dem Linzer Spital. "Der schlechte Zustand der Frau war offensichtlich. Durch mehrstündiges Warten kommt es in diesen Fällen zu verringerten Überlebenschancen", sagt der betroffene Notarzt. Weil er ein "offensichtliches Versäumnis" der beiden Sanitäter registriert hatte, zeigte er sie bei der Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung an.

Ermittlungen eingeleitet

Das oberösterreichische Rote Kreuz bestätigt den Vorfall gestern gegenüber den OÖNachrichten in einer knappen Stellungnahme. Der Notarzt habe aufgrund "seiner gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflicht Anzeige erstattet". Um den Fall aufzuklären, wurden offizielle Ermittlungen eingeleitet. "Innerhalb des Roten Kreuzes ist man beschäftigt, alle Aspekte zu diesem Vorfall aufzuklären. Es gilt den Fall von allen Seiten zu untersuchen", sagt Paul Reinthaler, Bezirksgeschäftsleiter von Linz-Stadt.

"Das war ein Vorgehen, das auf keinen Fall Schule machen darf", sagt der Notarzt. Über die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthaltes müsse immer ein Arzt entscheiden. "Die Sanitäter haben sich um Maßnahmen der Ersten Hilfe und den Transport von Kranken und Verletzten zu kümmern", so der Mediziner. Das Rote Kreuz habe aber nach Bekanntwerden des Vorfalls von der ersten Minute an "den Willen zur Aufklärung gezeigt", betont der Notfallmediziner. Ob dieser Fall eine Angelegenheit für die Staatsanwaltschaft wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Erste Hilfe

Am Einsatzort: Was dürfen Sanitäter tun und was müssen sie tun? Hier gibt es laut Experten drei wesentliche Punkte, die die Rettungskräfte einzuhalten haben:

1. Sofortmaßnahmen: Der Sanitäter hat am Einsatzort die sanitätsdienstlichen Notfallmaßnahmen zu ergreifen. Das bedeutet zum Beispiel, schmerzlindernde Lagerungen anzuwenden, Verbände anzulegen oder gewisse Untersuchungen durchzuführen.

2. Lebensbedrohliche Situationen erkennen: Der Sanitäter muss am Einsatzort lebensbedrohliche Situationen wahrnehmen und dann sofort den Notarzt an den Einsatzort rufen.

3. Betreuung: Der Sanitäter hat die Aufgabe, den Patienten während des Transportes bestmöglich zu betreuen und im Krankenhaus an das Personal zu übergeben.

Der Notarzt hat die Aufgabe, alle ärztlichen Maßnahmen so rasch wie möglich nach seiner Expertise durchzuführen. Dazu gehören etwa Untersuchungen oder Behandlungen.

