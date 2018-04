Rennradfahrer fuhr in gespannte Hundeleine und stürzte

SCHWANENSTADT. Kurioser Fahrradunfall am Sonntagnachmittag in Schwanenstadt: Weil ein 61-Jähriger die Hundeleine kurzzeitig nicht im Auge hatte, fuhr ein Rennradfahrer in die gespannte Leine. Der Sportler wurde bei dem Sturz verletzt.

Der 61-Jährige aus Steinerkirchen an der Traun ging gegen 15.55 Uhr auf der Grabenstraße mit dem Leihhund seiner Vermieterin Gassi und führte den Mischlingsrüden an einer Flexi-Leine. Nachdem der Hund auf einer kleinen Wiese sein großes Geschäft verrichtet hatte, bückte sich der 61-Jährige um den Hundekot.

Dabei dürfte er vergessen haben, den Leinenstopp zu drücken. Ein 62-jähriger Rennradfahrer aus Wels war zu dem Zeitpunkt am falschen Ort. Er fuhr in die gespannte Leine und verletzte sich bei dem folgenden Sturz. Nach der Erstversorgung wurde der Welser in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geliefert.

Dem Hund ist nichts passiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

