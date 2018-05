Reifen im Wert von 60.000 Euro gestohlen

ADLWANG. Bei einem Einbruch in ein Reifenlager wurden mindestens 25 Komplettgarnituren Reifen gestohlen.

Die Täter schnitten in der Zeit zwischen 25. bis 28. Mai ein Loch in eine Blechwand zu dem Reifenlager in Adlwang und drangen so ins Gebäude ein. Der Einbruch wurde am Montag, 28. Mai, entdeckt.

Aus dem Lager stahlen sie mindestens 25 Komplettgarnituren (Reifen samt Felge) Pkw-Räder. Die Reifengarnituren wurden durch das Loch aus dem Lager gebracht. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

