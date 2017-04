Regnerisch und kalt: Karwoche ohne Sonne

LINZ. Mittwoch und Samstag sind die freundlichsten Tage.

Mit Sonnenschein und Frühlingstemperaturen ist es ab heute fürs Erste vorbei. Bild: Alexander Schwarzl

Wenig Erfreuliches hat das Wetter für die Osterferien in Oberösterreich zu bieten: Es wird kalt und unbeständig. Eine Kaltfront, die in der Nacht unser Bundesland erreichte, bringt heute Vormittag Schauer im ganzen Land. Der Nachmittag dürfte trockener werden. Die Temperaturen sinken empfindlich: "Es wird um zehn Grad kälter als in den vergangenen Tagen", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Morgen, Mittwoch, rechnet der Meteorologe mit trockenem und wärmerem Wetter. "Die Temperaturen erreichen maximal 17 Grad." Doch bereits am Gründonnerstag und Karfreitag kehrt das unbeständige und kalte Wetter wieder zurück. Ohms rechnet mit Regen und maximal 13 Grad. Der Samstag dürfte ähnlich wie der Mittwoch wieder freundlicher werden.

Ostern heuer wohl ohne Sonne

Für die Osterfeiertage sei eine exakte Prognose noch schwierig, sagt Ohms: "Aber dass es frühlingshaft schön und warm wird, können wir mit großer Sicherheit ausschließen." Für alle, die jetzt Ferien oder Urlaub haben, bleibt nur eines: sich vom Wetter nicht die Laune verderben lassen.

