Regionales schlägt Bio

LINZ. Überraschung nach einer Umfrage von Marketagent.com: 38,5 Prozent der Oberösterreicher, also ein gutes Drittel, finden die regionale Herkunft von Lebensmitteln wichtiger als den Bio-Aspekt.

Wolfgang Brunner, Max Hiegelsberger, Walter Scherb jun. Bild: Werk

Bio, egal welcher Provenienz, rangiert mit 23,7 Prozent sogar hinter nachhaltiger Produktion mit 31,8 Prozent. "Nun müssen wir den Trend auch an die Kassen bringen", sagen Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Walter Scherb jun. vom Lebensmittelproduzenten Spitz.

Das in Attnang-Puchheim und Linz ansässige Unternehmen sieht sich als Regionalist erster Ordnung. "Wir bestehen seit mehr als 150 Jahren, produzieren zu 100 Prozent in Österreich und verarbeiten heimische Rohstoffe, soweit möglich", so Walter Scherb jun. Hiegelsberger begründet den Schulterschluss mit dem Konzern, der 1200 Artikel produziert und in 50 Länder exportiert, so: "Wir brauchen die regionale Industrie, um die Versorgung sicherstellen zu können." Die Lücke, die zwischen Umfrage und Kaufverhalten klafft, ist beträchtlich. Bei Bio kommen nur 8,6 Prozent an den Kassen an.

"Regionalität hält auch die Wirtschaft vor Ort in Schwung", sagt Wolfgang Brunner, der Wirt des Gasthauses Goldenes Schiff in Enns und Sprecher seiner Zunft im Bezirk Linz-Land. Die Gastronomen sind mit im Boot, da das Heimatgefühl auch auf den Speisekarten seinen Ausdruck finden soll. (haas)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema