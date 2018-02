Rauf auf das Fahrrad: Wels lädt zu großem Bike-Festival

WELS. OÖNachrichten präsentieren internationale Fahrradmesse

Waghalsige Luftsprünge mit dem Rad: Dirtjumper Peter Kaiser aus Tirol ist am Wochenende zu Gast in Wels. Bild: Peter Kaiser

Die Einkaufsstadt trägt ihrem Ruf als Hochburg des Radsports einmal mehr Rechnung: Erstmals findet am Wochenende in Wels eine große Fahrradmesse mit Ausstellern aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden statt. Ob ambitionierter Rennradler, ob gesundheitsbewusster Freizeit-Sportler, ob ausdauernder Mountain-Biker oder wagemutiger Downhiller: Am 10. und 11. Februar sind alle Radfahrer auf dem Messegelände in der Halle 21 am richtigen Ort.

Knapp 40 Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot rund um das Radfahren. Hersteller von Rennrädern, Mountainbikes oder City-Rädern stellen ihre neuesten Entwicklungen vor. Welche Radsport-Kleidung derzeit aktuell ist, wird bei Modeschauen präsentiert. Aussteller, die Trikots individuell gestalten, sind ebenfalls vertreten. Wer sich in dem mittlerweile riesigen Angebot an Elektro-Fahrrädern zurechtfinden will, darf das Bike-Festival Austria keinesfalls versäumen. Es gibt sogar einen eigenen Test-Parcours für Räder dieser Kategorie.

Angebot für junge Gäste

Der Tiroler Dirtjumper Peter Kaiser kommt nach Wels und wird dort Kinder auf einer Pump-Track-Strecke betreuen; das sind geschlossene Rundkurse mit Steilkurven und Bodenwellen, die von den Radlern viel Geschick und gute Koordination verlangen. Der ÖAMTC bietet für Buben und Mädchen auch einen Geschicklichkeitsparcours: Wer ist Meister auf zwei Rädern?

Alle Informationen auf www.bike-festival.at

Mit den OÖN gewinnen: Besuchen Sie beim „Bike Festival Austria“ den OÖNachrichten-Stand in der Halle 21 (Stand 330) und gewinnen Sie: Wir verlosen zehn Kurzurlaube im Verwöhnhotel Bismarck in Bad Hofgastein, Radtrikots, Fahrradhelme und Fahrrad-Schlösser. Wer beim Gewinnspiel mitmacht, kann einen Gratis-Kaffee und am Samstag Faschingskrapfen der Bäckerei Brandl (solange der Vorrat reicht) genießen.

