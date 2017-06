Raser verwechselte Gemeindestraße mit Autobahn

TRAUN. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer fuhr mit 131 km/h in der 70er-Beschränkung.

Am Sonntag wurden im Zuge der Bezirksverkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Traun, auf der Wiener Bundesstraße Geschwindigkeitsmessungen - in der dortigen 70-er Beschränkung - durchgeführt. Um 22:45 Uhr konnte ein Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (131 km/h) gemessen werden. Als Begründung gab der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer aus Traun an, er habe gedacht, er sei auf der Autobahn. Ein durchgeführter Alkovortest, sowie ein freiwilliger Drogenschnelltest verliefen negativ. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

