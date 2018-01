Raser mit 170 km/h gestoppt: „Muss dringend Haustiere füttern“

LUFTENBERG. Eine kuriose Begründung hatte ein 55-jähriger Linzer parat, der auf der B3 mit 170 km/h von der Polizei ertappt wurde.

Neun Drogenlenker und einen Raser zog die Verkehrsabteilung der Polizei am Wochenende in Linz, Perg und Freistadt aus dem Verkehr. Bild: Volker Weihbold

Er habe sich beim Dartspielen länger als geplant aufgehalten und müsse jetzt dringend nach Hause, um seine Haustiere zu füttern. So rechtfertigte sich ein 55-jähriger Linzer, nachdem er von Polizisten auf der Donau-Bundesstraße B3 bei Luftenberg angehalten wurde. Die Exekutivbeamten hatten zuvor das Auto des Mannes mit mehr als 170 km/h gemessen. Dem Linzer wurde der Führerschein abgenommen.

Drogen-Schwerpunktaktion

Auch mehrere Drogen-Lenker konnte die Polizei bei einer Schwerpunktaktion in den Nächten aus Samstag und Sonntag aus dem Verkehr ziehen. Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung führte diese Kontrollen im Stadtgebiet Linz sowie in den Bezirken Freistadt und Perg durch. Im Verlauf dieses Schwerpunktes wurden neun Drogenlenker im Alter von 18 bis 41 Jahren angehalten. Davon waren drei noch im Besitz eines Probeführerscheins. Sämtliche Drogenlenker wurden Amtsärzten vorgeführt und für nicht fahrfähig befunden. Anschließend wurde bei allen eine Blutabnahme durchgeführt, das Blut der Gerichtsmedizin zur Auswertung übermittelt und die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.

