Raritätenjäger mit dem „siebten Sinn“

Hans Mindl besitzt den Bohrer, der einst Geinbergs Heißwasser sprudeln ließ

Hans Mindl Bild: (Privat)

Noch immer sind viele ganz heiß auf das, was sich der ehemalige Nebenerwerbsgastwirt, Ex-AMS-Chauffeur und nunmehrige Pensionist Hans Mindl schon früh sicherte. Bislang bissen sich jedoch alle die Zähne aus, denn „was ich einmal habe, gebe ich nicht mehr her“, macht Mindl klar.

Bereits 1979 hatte der bekannte Schnapsbrenner aus Weng den „siebten Sinn“ und ein Gespür dafür, was für einen ideellen Wert das Objekt seiner Begierde einmal haben würde. Mindl, heute 72, machte vor allen anderen Jagd auf den letzten Bohrsatz, der den unterirdischen Heißwassersee in Geinberg anzapfte und das „siedende Gold“ zum Sprudeln brachte.

Zur Eröffnung der Therme Geinberg vor 20 Jahren stellte er den Bohrer der Therme als Leihgabe zur Verfügung. Er befindet sich in einer einbruchssicheren Schauvitrine, wo die Gäste einen Blick darauf werfen können.

Dem Innviertler kam seinerzeit ein glücklicher Umstand zugute. Ein Teil der Mannschaft jenes ungarischen Bohrtrupps, der in Geinberg werkte, wohnte bei Mindl. Er war daher über die Bohrfortschritte immer auf dem Laufenden, bezog er doch seine Informationen direkt aus erster Hand vom Bohrmeister.

In den Anfangsmonaten des Jahres 1979 war es dann tatsächlich so weit. Eines Tages kamen Mindls Hausgäste total aufgedreht und bestens gelaunt in ihr Quartier. „Da wusste ich, dass nicht nur Geinbergs, sondern auch meine Stunde geschlagen hatte.“ Gleich darauf überreichte ihm der Bohrmeister das rund 15 Kilo schwere, völlig verdreckte „Trumm“.

Mindl verstaute es zunächst in einer Rumpelkammer. Im Vorfeld der offiziellen Eröffnung der Therme Geinberg kam ihm das knapp ein Meter große Ding allerdings wieder in den Sinn. In weiser Vor-aussicht ließ Hans Mindl den Bohrer in einem Galvanobetrieb verschönern. Da er mit dem Resultat nicht ganz zufrieden war, wurde der Bohrer noch in ein Chrom- und in ein Goldbad getaucht. Seither ist er ein echtes Prachtstück.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema