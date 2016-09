Railjet hält künftig in Vöcklabruck, Attnang und Wels

LINZ. Neun neue Garnituren ersetzen ab 11. Dezember die bisherigen Intercity-Züge auf der Weststrecke zwischen Salzburg und Wien. "Die Fahrtdauer bleibt gleich", heißt es von den ÖBB.

Railjet – bis zu 230 km/h schnell Bild: (ÖBB)

In Österreichs Bahnfahrt bricht eine neue Zeitrechnung an: Ab 11. Dezember wird der ÖBB-Railjet in Vöcklabruck, Attnang-Puchheim und Wels halten. Neun neue Garnituren werden die bisherigen Intercity-Züge auf der Weststrecke zwischen Salzburg und Wien ersetzen. Gestern wurde der erste neue Railjet, der optisch früheren Modellen ähnelt, der Öffentlichkeit präsentiert. Insgesamt 145 Millionen Euro investierten die Bundesbahnen in die neun Hochgeschwindigkeitszüge, die maximal 230 km/h erreichen.

Von einem „Qualitätsschub“ spricht Valerie Hackl, Vorstandsdirektorin des ÖBB-Personenverkehrs: „Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und sind auf die Kundenwünsche eingegangen.“

Konkret bedeutet das, dass auf der Fahrt von Salzburg zum Flughafen Wien oder umgekehrt sechs Haltestellen dazukommen: In Oberösterreich sind das Vöcklabruck, Attnang-Puchheim und Wels, in Niederösterreich St. Valentin, Amstetten und Tullnerfeld. Aus Linz, wo der Railjet schon jetzt Halt macht, werden in Zukunft zwei Railjets pro Stunde wegfahren. Konkurrent Westbahn fährt einmal stündlich von Linz weg.

Für Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) sind die Neuerungen auf der Weststrecke „dringend notwendig. Denn die tägliche Situation für Pendler ist alles andere als angenehm.“

Fahrtdauer bleibt gleich

Schneller von A nach B werden Reisende aber auch nicht mit den neuen Railjets kommen, bestätigt Hackl: „Die Fahrtdauer bleibt die gleiche – die Haltestellen werden mehr.“ Kritische Fahrgäste bemängelten in den vergangenen Jahren zu wenige Fächer für die Gepäckablage sowie fehlende Beinfreiheit. Letzterem haben die ÖBB in der 2. Klasse mit verstellbaren Sitzen und Fußrasten vorgebeugt.

Mit dem Austausch der alten Intercity-Züge wird bereits ab 11. Oktober schrittweise begonnen. Bis zum Fahrplanwechsel zwei Monate später soll die Umstellung abgeschlossen sein. Die Zahl der Railjets in Österreich wird dann von 51 auf 60 steigen.

