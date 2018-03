Radler attackierte Autofahrer

Wels ist eigentlich eine Stadt, in der man gut Rad fahren kann - auf den vorgesehenen Radwegen. Aber es gibt natürlich auch die "wichtigen" Radfahrer, die immer auf der Straße neben dem Radweg fahren müssen und die sehr aggressiv werden können, wenn man sie auffordern will, doch den Radweg zu benutzen. Sie möchten gerne mit ihrem Bierbauch in viel zu engem Trikot nebeneinander eine Straße blockieren, um endlich einmal wichtig zu sein. Sie sehen den Verkehr sehr kritisch, nur leider sich selber nicht. Dieser Autofahrer hatte Glück, dass sich Zeugen gefunden haben, denn in Österreich ist "Wegschauen" oft ein Volkssport. Ich fahre sehr gerne selber mit dem Rad und kenne daher sowohl rücksichtslose Autofahrer als auch freche Radfahrer. Da ich weiß, dass ich der "Schwächere" bin, passe ich sehr gut auf mich auf und geben - als Klügere" nach, damit bin ich noch immer heil geblieben. Die menschliche Seele ist einfach ein Dschungel und manche sind eben unheilbar krank.