Rad-Profis nehmen Achterbahnfahrt durch das Bundesland in Angriff

LINZ. Die Oberösterreich-Tour geizt nicht mit Höhenmetern und landschaftlichen Reizen.

Riccardo Zoidl (re.) will seinen zweiten Heimsieg nach dem Jahr 2013 einfahren. Bild: Reinhard Eisenbauer

Gestartet wurde die 9. Oberösterreich-Radrundfahrt schon gestern Abend mit dem Prolog von Linz nach Pelmberg. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Asse aus dem In- und Ausland die kommenden Tage bis Sonntag noch erwartet. Mit 7420 Höhenmetern auf insgesamt 445,4 Kilometern ist es erneut eine Berg- und Talfahrt durch das Bundesland.

Raserei ins Innviertel: Wenn es aber heute nach mehreren Durchfahrten auf dem Rieder Stelzhamerplatz schlussendlich zur Zieleinfahrt nach 154,1 Kilometern (etwa 15.45 Uhr) kommt, werden dennoch die Sprinter das Wort haben. Davor geht es vom Welser max.center weg jedoch rauf und runter. Die Bergwertungen Turmberg, Schnaidt, Höh, Zwergsteig und Maria Schmolln warten. "Entscheidend absetzen wird sich hier keiner können, alles läuft auf ein Sprintfinale hinaus", sagt der Steyrer Routinier Dominik Hrinkow.

Kletterpartie ins Mühlviertel: Auch am Samstag wartet eine weitere Achterbahnfahrt, wo sich im Hinblick auf das Gesamtklassement viel entscheiden dürfte. Vom Intersport Stöcker in Eferding wird die 142,1-Kilometer-Fahrt über Aschach nach Ulrichsberg ins Mühlviertel angetreten. Die Bergwertung Preuer könnte die Spreu vom Weizen trennen.

Zieleinfahrt ins Traunviertel: Groß gefeiert wird dann am Sonntag in Ternberg. Die Reise beginnt dabei in Traun bei der Spinnerei, gleich neben dem Wohnsitz von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer. "Erst um 11 Uhr, damit er vorher in die Kirche gehen kann", lacht Verbandspräsident Paul Resch. Im Eiltempo geht es dann über Pucking, Sipbachzell und Wartberg ins Traunviertel. Zu erwarten ist erneut ein Massenspurt.

Werbefahrt durch das Bundesland: "Dieses Rennen hat auch für den Tourismus eine große Bedeutung. Der Radsport ist eine perfekte Plattform, um die Schönheit und Vielfalt der Regionen zu zeigen", sagt Helga Mitmasser. Seit dem Vorjahr hat sie als Frau beim Männerrennen das Sagen. Das Starterfeld kann sich sehen lassen. Mit dem italienischen Bardiani-Team ist sogar eine Mannschaft aus der ProContinental-Ebene vertreten. Doch vor allem das Felbermayr-Wels-Team will seine Hausmacht verteidigen. Die letzten fünf Jahre ging der Sieg an die Messestädter. Mit Riccardo Zoidl und Stephan Rabitsch hat man gleich zwei heiße Eisen im Feuer.

Stationen

Heute, 2. Etappe (154,1 km/2370 Hm): Max-Center Wels (Start 12 Uhr) zum Stelzhamerplatz Ried/Innkreis (Zielankunft ca. 15.45 Uhr)

Samstag, 3. Etappe (142,1 km/2300 Hm): Intersport Stöcker Eferding (11.35 Uhr) zum Gemeindeamt Ulrichsberg (ca. 15 Uhr)

Sonntag, 4. und letzte Etappe (136,9 km/2200 Hm): Spinnerei Traun (11 Uhr) zum Kirchenplatz Ternberg (ca. 14.20 Uhr)

